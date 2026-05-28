9 Tempat Ngopi di Bandung yang Cocok untuk Meeting, Nongkrong, hingga Menikmati 'Me Time'

JawaPos.Com - Bandung selalu punya magnet tersendiri bagi pencinta kopi. Kota ini bukan hanya dikenal dengan suasana yang relatif sejuk dan nyaman untuk short escape dari rutinitas, tetapi juga memiliki budaya ngopi yang terus berkembang dengan sangat dinamis.

Dari kawasan pusat kota hingga area yang lebih tenang, banyak coffee shop di Bandung menghadirkan pengalaman yang lebih dari sekadar menikmati secangkir kopi.

Tempat ngopi kini menjadi ruang untuk meeting santai, diskusi kreatif, bekerja dengan suasana baru, quality time bersama teman, hingga sekadar menikmati waktu sendiri tanpa gangguan.

Karena itu, memilih coffee shop yang tepat sering kali sama pentingnya dengan memilih kopi yang ingin dinikmati.

Bandung punya banyak tempat ngopi dengan karakter yang berbeda. Ada yang cocok untuk percakapan bisnis dengan suasana tenang, ada yang ideal untuk nongkrong panjang dengan ambience hangat, dan ada pula yang pas untuk me time sambil membaca buku atau menyelesaikan pekerjaan.

Dilansir dari Google Maps, inilah sembilan rekomendasi tempat ngopi di Bandung yang wajib dikunjungi, cocok untuk meeting, nongkrong hingga me time.

1. Wheels Coffee Roasters

Wheels Coffee Roasters menjadi salah satu nama yang cukup kuat di kalangan pencinta coffee shop Bandung, terutama bagi mereka yang mencari tempat nyaman untuk nongkrong maupun meeting santai.

Tempat ini dikenal memiliki area duduk yang cukup nyaman dengan suasana yang mendukung percakapan lebih fokus tanpa terasa terlalu ramai.

Desain interiornya modern dengan sentuhan hangat yang membuat ambience terasa cozy untuk kunjungan dalam waktu lama.

Banyak pengunjung datang untuk bekerja menggunakan laptop, meeting informal, hingga sekadar menikmati kopi sambil bersantai setelah aktivitas harian.

Pilihan kopi yang tersedia juga cukup menarik dengan kualitas seduhan yang konsisten untuk penikmat specialty coffee maupun pengunjung kasual.

Wheels Coffee Roasters berada di Jalan LLRE Martadinata, Bandung Wetan, dengan kisaran budget sekitar Rp40.000 hingga Rp120.000 per orang.

2. Sejiwa Coffee