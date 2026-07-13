Resep Banana Frappe Creamy, Minuman Pisang Segar yang Lembut dan Praktis

Potret banana frappe creamy yang praktis dibuat hanya dalam beberapa menit. (Sumber: instagram.com/@michelealex)
Bahan-Bahan
1 buah pisang matang
100 gram es batu
70 ml susu cair
30 ml whipping cream
1 sdm kental manis
Topping (Opsional)
Whipping cream
Irisan pisang segar
Cara Membuat Banana Frappe
1. Siapkan Bahan
Kupas pisang matang lalu potong menjadi beberapa bagian agar lebih mudah diblender.
Siapkan seluruh bahan lainnya.
2. Blender
Masukkan pisang, es batu, susu cair, whipping cream, dan kental manis ke dalam blender.
Proses hingga seluruh bahan halus, lembut, dan tercampur rata.
3. Sajikan
Tuang Banana Frappe ke dalam gelas.
Tambahkan whipping cream di atasnya jika suka.
Hiasi dengan irisan pisang sebagai pelengkap.
Nikmati segera selagi dingin.
Gunakan pisang yang benar-benar matang karena rasanya lebih manis dan aromanya lebih kuat sehingga tidak memerlukan tambahan gula berlebih.
Jika ingin tekstur lebih kental, bekukan potongan pisang terlebih dahulu selama beberapa jam sebelum diblender. Cara ini juga membuat minuman lebih dingin tanpa perlu terlalu banyak es.
Anda bisa menambahkan bubuk kayu manis, cokelat bubuk, espresso, selai kacang, atau sedikit vanila untuk menciptakan rasa yang berbeda.
Taburan granola, biskuit remah, atau cokelat parut juga cocok dijadikan topping agar tampilannya semakin menarik.
Banana Frappe cocok disajikan sebagai menu sarapan praktis, minuman setelah berolahraga, teman bersantai di sore hari, maupun hidangan penutup setelah makan. Karena menggunakan bahan yang mudah ditemukan, resep ini juga cocok dibuat bersama keluarga di rumah.
Banana Frappe menawarkan perpaduan rasa manis alami pisang dengan tekstur creamy yang lembut dan menyegarkan. Dengan proses pembuatan yang sangat mudah, minuman ini bisa menjadi salah satu favorit untuk dinikmati kapan saja, terutama saat cuaca sedang panas.
Agar rasa pisangnya lebih kuat dan teksturnya semakin lembut, gunakan pisang yang sudah sangat matang dengan kulit berbintik hitam. Pisang pada tingkat kematangan ini memiliki rasa yang lebih manis alami dan menghasilkan frappe yang lebih creamy tanpa perlu banyak tambahan pemanis.
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