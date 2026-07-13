Resep Ayam Geprek Sambal Korek ala Devina Hermawan yang Juicy dan Meledak Rasanya!

Resep Ayam Geprek Sambal Korek yang Menggugah Selera Makan (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Ayam geprek telah menjelma menjadi salah satu ikon kuliner rumahan sekaligus favorit banyak orang.
Perpaduan ayam goreng berlapis tepung yang renyah dengan sambal pedas segar selalu berhasil menggugah selera, bahkan sejak aromanya mulai tercium dari dapur.
Sensasi kriuk di luar, juicy di dalam, lalu dihantam pedas sambal korek yang menyengat, membuat menu ini sulit ditolak siapa pun.
Melalui kanal YouTube Devina Hermawan, resep Ayam Geprek Sambal Korek ini dibagikan sebagai versi rumahan yang rasanya tak kalah dengan sajian restoran.
Teknik marinasi yang tepat membuat daging ayam tetap lembut dan beraroma, sementara lapisan tepungnya renyah dan tahan lama.
Sambal koreknya pun sederhana, namun kuat karakter pedas dan segarnya, cocok dipadukan dengan nasi putih hangat dan lalapan segar.
1. Bahan Marinasi Ayam
· 600 gr paha ayam filet
· 1 sdm air jeruk nipis
· 2 sdm gula pasir
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