Gurih Legendaris! Resep Tahu Aci Khas Tegal ala Devina Hermawan yang Renyah di Luar, Kenyal di Dalam, dan Anti Lepas Saat Digoreng

JawaPos.com - Di antara sekian banyak jajanan tradisional Nusantara, tahu aci memiliki tempat tersendiri di hati pecinta camilan gurih.

Aroma bawang yang harum, tekstur aci yang kenyal, serta balutan tahu yang renyah menciptakan perpaduan sederhana namun selalu berhasil menggugah selera.

Tahu aci bukan sekadar makanan ringan, melainkan potongan kecil dari cerita kuliner daerah pesisir yang terus bertahan lintas generasi.

Khas dari daerah Tegal, tahu aci dikenal dengan adonan aci yang tidak mudah lepas dari tahu saat digoreng.

Saat disantap hangat bersama sambal kecap pedas manis, sensasi gurihnya terasa semakin lengkap.

Camilan ini cocok dinikmati di berbagai suasana, baik sebagai teman minum teh, sajian keluarga, hingga ide jualan rumahan yang menjanjikan.

Resep tahu aci khas Tegal ini dibagikan melalui video tutorial dari kanal YouTube Devina Hermawan, yang menghadirkan versi praktis dengan tekstur renyah, kenyal, dan hasil yang konsisten meski dibuat di dapur rumah.

Bahan Bumbu Halus

· 5 siung bawang putih