Resep Telur Dadar Krispi ala Devina Hermawan yang Renyah di Pinggir, Lembut di Tengah, dengan Saus Sederhana Bikin Nagih

Resep Telur Dadar Krispi yang Renyah di Pinggir, Lembut di Tengah, dengan Saus Sederhana Bikin Nagih (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN)
JawaPos.com - Di tengah rutinitas yang serba cepat, hidangan sederhana sering kali menjadi penyelamat ketika waktu memasak terasa terbatas.
Telur dadar, yang selama ini dikenal sebagai menu rumahan paling praktis, ternyata bisa naik kelas dengan sentuhan teknik sederhana yang menghasilkan tekstur renyah dan tampilan menggoda.
Perpaduan adonan tipis, isian yang ringan, serta saus pelengkap membuat hidangan ini terasa lebih spesial meski dibuat dalam waktu singkat.
Telur dadar krispi atau crispy omelette dikenal dengan bagian pinggir yang garing, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan juicy.
Tambahan tauge, kol, sosis, dan daun bawang memberi sensasi segar sekaligus mengenyangkan. Cocok disajikan sebagai menu sarapan, bekal praktis, hingga ide makan malam ringan yang tidak ribet.
Resep praktis ini dibagikan melalui video tutorial dari kanal YouTube Devina Hermawan, yang dikenal dengan olahan rumahan sederhana namun hasilnya konsisten lezat dan mudah diikuti.
Bahan Adonan
· 100 ml air
· 2 sdm tepung beras
· 1 sdm tapioka
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