Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Zulfa Putri Hardiyati
Senin, 13 Juli 2026 | 10.47 WIB

Resep Telur Dadar Krispi ala Devina Hermawan yang Renyah di Pinggir, Lembut di Tengah, dengan Saus Sederhana Bikin Nagih

Resep Telur Dadar Krispi yang Renyah di Pinggir, Lembut di Tengah, dengan Saus Sederhana Bikin Nagih (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN) - Image

Resep Telur Dadar Krispi yang Renyah di Pinggir, Lembut di Tengah, dengan Saus Sederhana Bikin Nagih (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN)

JawaPos.com - Di tengah rutinitas yang serba cepat, hidangan sederhana sering kali menjadi penyelamat ketika waktu memasak terasa terbatas.

Telur dadar, yang selama ini dikenal sebagai menu rumahan paling praktis, ternyata bisa naik kelas dengan sentuhan teknik sederhana yang menghasilkan tekstur renyah dan tampilan menggoda.

 Perpaduan adonan tipis, isian yang ringan, serta saus pelengkap membuat hidangan ini terasa lebih spesial meski dibuat dalam waktu singkat.

Telur dadar krispi atau crispy omelette dikenal dengan bagian pinggir yang garing, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan juicy.

Tambahan tauge, kol, sosis, dan daun bawang memberi sensasi segar sekaligus mengenyangkan. Cocok disajikan sebagai menu sarapan, bekal praktis, hingga ide makan malam ringan yang tidak ribet.

Resep praktis ini dibagikan melalui video tutorial dari kanal YouTube Devina Hermawan, yang dikenal dengan olahan rumahan sederhana namun hasilnya konsisten lezat dan mudah diikuti.

Bahan Adonan

·       100 ml air

·       2 sdm tepung beras

·       1 sdm tapioka

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Resep Misoa Ayam Pedas Hangat Ala Devina Hermawan yang Cocok Jadi Menu Andalan Keluarga Saat Ingin Sajian Sederhana Tapi Istimewa - Image
Kuliner

Resep Misoa Ayam Pedas Hangat Ala Devina Hermawan yang Cocok Jadi Menu Andalan Keluarga Saat Ingin Sajian Sederhana Tapi Istimewa

Senin, 13 Juli 2026 | 10.44 WIB

Resep Malbi Daging Sapi Khas Palembang Ala Devina Hermawan yang Aromanya Menggoda dan Rasanya Melekat di Ingatan! - Image
Kuliner

Resep Malbi Daging Sapi Khas Palembang Ala Devina Hermawan yang Aromanya Menggoda dan Rasanya Melekat di Ingatan!

Senin, 13 Juli 2026 | 10.39 WIB

Resep Mi Siram Ayam Ala Devina Hermawan, Cuma 7 Menit, Langsung Jadi Menu Favorit! - Image
Kuliner

Resep Mi Siram Ayam Ala Devina Hermawan, Cuma 7 Menit, Langsung Jadi Menu Favorit!

Senin, 13 Juli 2026 | 10.20 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal! - Image
1

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

7

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

8

Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore