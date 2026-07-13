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Zulfa Putri Hardiyati
Senin, 13 Juli 2026 | 11.27 WIB

Resep Udang Goreng Asam Jawa ala Devina Hermawan Praktis, Mudah, dan Menggugah Selera!

Resep Udang Goreng Asam Jawa ala Devina Hermawan yang Segar, Gurih, dan Cocok Jadi Menu Andalan Keluarga (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Udang Goreng Asam Jawa ala Devina Hermawan yang Segar, Gurih, dan Cocok Jadi Menu Andalan Keluarga (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Olahan udang selalu punya tempat istimewa dalam khazanah kuliner Nusantara.

Teksturnya yang kenyal, rasanya yang gurih alami, serta kemampuannya menyerap bumbu dengan cepat menjadikan udang sebagai bahan favorit untuk hidangan rumahan yang praktis namun tetap istimewa.

Salah satu racikan yang tak pernah gagal menggugah selera adalah udang goreng asam jawa, perpaduan rasa asam segar, gurih, dan sedikit manis yang menyatu harmonis.

Melalui kanal YouTube Devina Hermawan, resep Udang Goreng Asam Jawa ini dibagikan sebagai menu sederhana yang bisa dibuat siapa saja tanpa teknik rumit.

Proses marinasi singkat membuat udang tetap juicy, sementara sambal kecapnya memberikan sensasi segar, pedas, dan manis yang menyeimbangkan rasa.

 Cocok disajikan sebagai lauk utama dengan nasi putih hangat, menu ini juga pas untuk ide masakan cepat di hari sibuk.

1. Bahan Marinasi Udang

·       400 gr udang

·       6 siung bawang putih

·       1 sdm asam jawa

Editor: Hanny Suwindari
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