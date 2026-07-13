Resep Risoles Kornet Keju Favorit Keluarga ala Devina Hermawan yang Cocok untuk Camilan Hingga Ide Jualan

JawaPos.com - Bagian isiannya terasa creamy dan gurih berkat perpaduan kornet dan keju yang padat rasa, memberikan sensasi lembut di bagian dalam tanpa terasa enek.

Bersumber dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep Risoles Kornet Keju ini dibagikan sebagai inspirasi camilan klasik yang diolah dengan sentuhan modern, memadukan teknik sederhana dengan komposisi bahan yang seimbang sehingga mudah dipraktikkan di dapur rumah.

Kulit risoles dibuat tipis dan lentur, tidak mudah sobek saat digulung, lalu berubah menjadi renyah keemasan ketika digoreng, menciptakan kontras tekstur yang menggugah selera sejak gigitan pertama.

Risoles ini sangat cocok disajikan dalam kondisi hangat sebagai camilan keluarga, teman minum teh atau kopi, dinikmati bersama saus favorit seperti saus sambal atau mayones, sekaligus praktis dijadikan stok frozen yang bisa digoreng kapan saja untuk berbagai kesempatan, baik santai di rumah maupun saat ada tamu.

Bahan Kulit

· 150 gr tepung terigu protein sedang

· 2 sdm maizena

· 300 ml air

· 100 ml susu