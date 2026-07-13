Resep Misoa Ayam Pedas Hangat Ala Devina Hermawan yang Cocok Jadi Menu Andalan Keluarga Saat Ingin Sajian Sederhana Tapi Istimewa

JawaPos.com - Di tengah ritme aktivitas yang padat, sajian hangat dengan rasa gurih dan pedas sering kali menjadi pilihan yang paling dicari.

Misoa ayam pedas hadir sebagai menu rumahan yang praktis dibuat, namun tetap mampu menghadirkan kenyamanan di setiap suapan.

Perpaduan misoa yang lembut, ayam giling, dan bumbu sederhana menjadikan hidangan ini cocok dinikmati bersama keluarga tanpa perlu persiapan yang rumit.

Resep ini dibagikan oleh kanal YouTube Devina Hermawan, yang dikenal konsisten menghadirkan inspirasi masakan praktis dengan cita rasa yang mudah diterima oleh semua anggota keluarga.

Bahan

· 150 gr paha ayam giling

· 5 siung bawang putih

· 4 siung bawang merah

· 3 buah cabai rawit merah