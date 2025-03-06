Resep Ayam Goreng Krispi Saus Mentega Ala Devina Hermawan, Bisa Jadi Menu Bekal Anak!

Resep Ayam Goreng Krispi Saus Mentega Ala Chef Devina Hermawan./
JawaPos.com – Ayam goreng mentega selalu menjadi favorit banyak orang, dengan rasa gurih dan tekstur yang empuk. Namun, bagaimana jika ayam goreng mentega disajikan dalam versi yang lebih krispi?
Ini adalah pilihan sempurna untuk berbagai jenis hidangan, mulai dari menu catering, rice bowl, hingga bekal anak yang praktis dan lezat.
Menyajikan ayam goreng mentega krispi bukan hanya membuat cita rasa lebih menggoda, tetapi juga memberikan variasi yang menyenangkan di atas meja makan.
Ayam yang digoreng hingga berlapis krispi lalu dipadukan dengan saus mentega yang kaya rasa memberikan perpaduan yang tak terlupakan.
Tak hanya enak, ayam goreng mentega krispi ini juga memberikan tekstur berbeda yang disukai banyak orang, terutama anak-anak yang cenderung lebih suka dengan tekstur gurih dan renyah.
Berikut adalah resep ayam goreng krispi saus mentega yang diambil dari Instagram Chef Devina Hermawan:
Resep Ayam Goreng Krispi dengan Saus Mentega (4 Porsi)
Bahan untuk Marinasi:
350 gram paha ayam fillet; 2 siung bawang putih
2 cm jahe; 1 butir telur
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