Resep Sup Matahari Khas Solo ala Devina Hermawan yang Hangat, Cantik, dan Jadi Favorit Anak hingga Keluarga

Sup Matahari Khas Solo yang Hangat, Cantik, dan Jadi Favorit Anak hingga Keluarga (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN)
JawaPos.com - Kuliner tradisional Nusantara selalu punya cara unik untuk memikat selera, bukan hanya lewat rasa, tetapi juga lewat tampilan.
Salah satu hidangan yang mencuri perhatian sejak pertama kali disajikan adalah sup matahari khas Solo.
Sajian berkuah bening ini dikenal dengan bentuknya yang menyerupai bunga matahari, menghadirkan kesan istimewa meski dibuat dari bahan-bahan yang sederhana.
Melalui kanal YouTube Devina Hermawan, resep sup matahari dibagikan dengan langkah yang sistematis dan mudah diikuti.
Hidangan ini cocok disajikan sebagai menu keluarga karena rasanya ringan, gurih, dan ramah untuk anak-anak, namun tetap terasa spesial untuk momen kebersamaan.
Bahan Kulit
· 2 butir telur
· 5 sdm tepung terigu protein sedang
· 50 ml air
· 1 sdt kaldu ayam bubuk
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