Resep Potato Corn Dog Crispy, Camilan Kentang Isi Sosis dengan Saus Buldak Keju

JawaPos.com - Potato Corn Dog menjadi salah satu camilan yang sedang populer karena tampilannya yang menggemaskan dan rasanya yang menggugah selera. Berbeda dengan corn dog biasa, versi ini menggunakan adonan kentang yang lembut sehingga menghasilkan tekstur renyah di luar, namun tetap empuk di dalam. Ditambah isian sosis dan siraman saus buldak keju yang creamy pedas, camilan ini dijamin bikin ketagihan.

Resep dari akun Instagram @marianesia ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di rumah. Cocok disajikan sebagai camilan sore, bekal anak, hingga menu santai saat berkumpul bersama keluarga.

Perpaduan kentang yang lembut, sosis gurih, dan balutan luar yang renyah membuat camilan ini terasa berbeda dari gorengan biasa. Saus buldak keju memberikan sentuhan pedas dan creamy yang membuat rasanya semakin kaya.

Selain mudah dibuat, Potato Corn Dog juga bisa dikreasikan dengan berbagai isian sesuai selera.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

2 buah kentang

30 ml air

Sosis secukupnya

60 gram tepung tapioka

1/2 sdt gula

1/2 sdt garam

1/2 sdt kaldu jamur

Bahan Saus Buldak

3 lembar keju

2 sdm saus buldak

60 ml susu

Cara Membuat Potato Corn Dog

1. Siapkan Kentang

Kupas dan potong kentang, lalu rebus atau kukus hingga empuk.

Haluskan kentang selagi masih hangat.

2. Buat Adonan

Masukkan air, tepung tapioka, gula, garam, dan kaldu jamur ke dalam kentang halus.

Aduk hingga menjadi adonan yang kalis dan mudah dibentuk.

3. Bungkus Sosis

Ambil secukupnya adonan kentang.

Pipihkan, letakkan sosis di tengah, lalu bungkus hingga seluruh permukaannya tertutup rapat.

4. Goreng

Panaskan minyak dengan api sedang.

Goreng potato corn dog hingga berwarna kuning keemasan dan permukaannya renyah.

Angkat lalu tiriskan.

5. Buat Saus Buldak

Masukkan keju, saus buldak, dan susu ke dalam panci.

Masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk hingga keju meleleh dan saus menjadi lembut.

6. Sajikan

Siram Potato Corn Dog dengan saus buldak keju atau sajikan sebagai saus cocolan. Nikmati selagi hangat agar teksturnya tetap renyah.

Agar hasilnya semakin renyah, dinginkan adonan kentang selama 15-20 menit di dalam kulkas sebelum dibentuk. Adonan yang lebih padat akan lebih mudah membungkus sosis dan tidak mudah retak saat digoreng.