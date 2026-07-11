Resep Tuna Kuah Santan Daun Jeruk, Lauk Berkuah Gurih yang Praktis dan Kaya Rasa

JawaPos.com - Jika sedang mencari menu berkuah yang lezat tetapi tidak membutuhkan waktu lama untuk memasaknya, Tuna Kuah Santan Daun Jeruk bisa menjadi pilihan yang tepat. Perpaduan tuna dengan kuah santan yang gurih, aroma kunyit, dan harum daun jeruk menghasilkan hidangan sederhana dengan cita rasa yang kaya.

Resep ala @deltafoodsid memanfaatkan tuna kalengan sehingga proses memasaknya jauh lebih praktis. Meski menggunakan bahan yang mudah didapat, hasil akhirnya tetap nikmat dan cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Hidangan ini memiliki perpaduan rasa gurih dari santan, aroma segar daun jeruk, serta rempah kunyit yang membuat kuah terasa semakin harum. Tuna menjadi sumber protein yang praktis sehingga Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menyiapkan bahan.

Selain mudah dibuat, menu ini juga cocok dipadukan dengan berbagai pelengkap seperti sayuran rebus atau sambal favorit.

Bahan-Bahan

2 kaleng tuna

2 sdt kaldu jamur

2 siung bawang putih

3 siung bawang merah

1 buah cabai merah

6 lembar daun jeruk

1 ruas kunyit

120 ml santan

Air secukupnya

1 sdt gula

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Cara Membuat Tuna Kuah Santan Daun Jeruk

1. Haluskan Bumbu

Haluskan bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan kunyit hingga lembut.

2. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak.

Tumis bumbu halus hingga harum dan matang.

Masukkan daun jeruk, lalu aduk hingga aromanya keluar.

3. Tambahkan Air

Tuang air secukupnya ke dalam wajan.

Masak hingga mendidih.

4. Masukkan Tuna

Masukkan tuna beserta isinya jika diinginkan.

Aduk perlahan agar potongan tuna tidak hancur.

5. Bumbui Kuah

Tambahkan kaldu jamur, gula, garam, dan lada.

Aduk hingga semua bumbu larut.

6. Tuang Santan

Masukkan santan sambil terus diaduk perlahan.

Masak menggunakan api kecil hingga kuah kembali mendidih, tetapi jangan sampai mendidih terlalu lama agar santan tetap lembut dan tidak pecah.

7. Sajikan

Angkat dan sajikan Tuna Kuah Santan Daun Jeruk selagi hangat bersama nasi putih.

Gunakan api kecil setelah santan dimasukkan dan aduk perlahan secara berkala. Cara ini membantu santan tetap menyatu sehingga kuah terasa lebih creamy dan tidak pecah.

Sobek sedikit daun jeruk sebelum dimasukkan agar aroma segarnya lebih keluar saat dimasak.

Tuna Kuah Santan Daun Jeruk sangat nikmat disantap bersama nasi putih hangat.

Tambahkan pelengkap seperti tumis kangkung, lalapan mentimun, sambal terasi, atau kerupuk agar hidangan semakin lengkap dan menggugah selera.

Tuna Kuah Santan Daun Jeruk merupakan solusi menu rumahan yang sederhana namun kaya cita rasa. Kombinasi tuna, santan, kunyit, dan daun jeruk menghasilkan hidangan gurih beraroma harum yang dapat disiapkan dalam waktu singkat tanpa mengurangi kelezatannya.

Agar rasa tuna lebih meresap, masukkan tuna setelah kuah berbumbu mendidih dan masak selama 3-5 menit dengan api kecil. Waktu tersebut cukup untuk menyerap bumbu tanpa membuat tekstur tuna menjadi terlalu hancur.