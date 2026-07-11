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Nola Amalia Rosyada
Sabtu, 11 Juli 2026 | 13.45 WIB

Resep Sandwich Mini Es Kul Kul, Camilan Dingin yang Lembut dan Segar

Potret sandwich mini es kul kul yang mudah dibuat di rumah. (instagram.com/@hailaibakery) - Image

Potret sandwich mini es kul kul yang mudah dibuat di rumah. (instagram.com/@hailaibakery)

JawaPos.com - Jika sedang mencari camilan yang praktis sekaligus menyegarkan, Sandwich Mini Es Kul Kul bisa menjadi pilihan yang menarik. Perpaduan roti tawar lembut, isian keju oles yang creamy, manisnya kental manis, serta buah-buahan segar menghasilkan camilan sederhana yang cocok dinikmati saat cuaca panas maupun sebagai teman bersantai.

Resep ala @hailaibakery sangat mudah dibuat tanpa memerlukan banyak bahan maupun teknik khusus. Cukup susun semua bahan, dinginkan hingga padat, lalu sajikan sebagai camilan favorit untuk anak-anak maupun orang dewasa.

Sandwich mini ini memiliki tekstur lembut dari roti, dipadukan dengan isian creamy dan buah yang segar. Selain tampilannya menarik, camilan ini juga mudah dikreasikan menggunakan berbagai jenis buah sesuai selera.

Proses pembuatannya singkat sehingga cocok dijadikan ide camilan saat liburan, bekal piknik, atau hidangan penutup setelah makan.

Bahan-Bahan
Roti tawar tanpa kulit
Keju oles
Kental manis
Anggur
Stroberi

Cara Membuat Sandwich Mini Es Kul Kul
1. Siapkan Isian
Campurkan keju oles dengan kental manis hingga teksturnya lembut dan tercampur rata.
2. Olesi Roti
Oleskan campuran keju pada permukaan roti tawar secara merata.
3. Tambahkan Buah
Letakkan potongan stroberi dan anggur di atas roti sesuai selera.
4. Bentuk Sandwich
Tutup dengan selembar roti lagi, lalu tekan perlahan agar isian menyatu.
Potong menjadi ukuran kecil atau sesuai bentuk yang diinginkan.
5. Dinginkan
Simpan sandwich di dalam lemari es hingga dingin atau masukkan ke dalam freezer beberapa saat jika menginginkan tekstur yang lebih padat.
6. Sajikan
Sandwich Mini Es Kul Kul siap dinikmati sebagai camilan dingin yang lembut dan menyegarkan.

Gunakan roti tawar yang masih segar agar teksturnya tetap empuk setelah didinginkan. Jangan menggunakan terlalu banyak isian agar sandwich mudah dipotong dan tidak berantakan.

Jika disimpan di freezer, keluarkan beberapa menit sebelum disajikan agar teksturnya tetap lembut saat digigit.

Selain stroberi dan anggur, Anda dapat menggunakan kiwi, mangga, pisang, blueberry, atau potongan jeruk mandarin. Tambahkan meses cokelat, kacang cincang, atau parutan keju sebagai topping untuk memberikan tekstur dan rasa yang lebih beragam.

Sandwich Mini Es Kul Kul cocok dinikmati sebagai camilan sore, bekal piknik, hidangan penutup, atau sajian spesial saat berkumpul bersama keluarga. Rasanya yang ringan dan segar membuat camilan ini disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa.

Sandwich Mini Es Kul Kul merupakan pilihan camilan sederhana yang memadukan roti lembut, isian creamy, dan buah segar dalam satu gigitan. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan cara pembuatan yang praktis, camilan ini bisa menjadi inspirasi menu favorit di rumah.

Agar hasilnya lebih menarik, bungkus sandwich dengan plastic wrap sebelum didinginkan selama 30-60 menit. Cara ini membantu sandwich tetap padat sehingga lebih mudah dipotong dan bentuknya tetap rapi saat disajikan.

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Editor: Novia Tri Astuti
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