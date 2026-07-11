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Nola Amalia Rosyada
Minggu, 12 Juli 2026 | 05.38 WIB

Resep Takoyaki Homemade, Camilan Jepang dengan Saus Gurih Manis yang Mudah Dibuat

Potret takoyaki homemade dengan isian lebih lengkap dan puas (Instagram @dhifa.mci11) - Image

Potret takoyaki homemade dengan isian lebih lengkap dan puas (Instagram @dhifa.mci11)

JawaPos.com - Takoyaki merupakan salah satu jajanan khas Jepang yang terkenal dengan bentuk bulat, bagian luar yang sedikit renyah, dan bagian dalam yang lembut serta lumer. Biasanya takoyaki diisi potongan gurita, kemudian disajikan bersama saus khas, mayones, katsuobushi, dan taburan rumput laut sehingga menghasilkan cita rasa gurih, manis, dan umami yang khas.

Resep dari Instagram @dhifa.mci11 ini menggunakan adonan sederhana berbahan tepung terigu, dashi, dan kecap asin yang mudah dibuat di rumah. Anda juga dapat mengkreasikan isiannya menggunakan keju mozzarella atau cheddar jika tidak memiliki gurita.

Takoyaki buatan sendiri dapat disesuaikan dengan selera, mulai dari pilihan isian hingga tingkat kematangan. Bagian luar yang sedikit garing berpadu dengan bagian dalam yang lembut menjadikan camilan ini cocok dinikmati kapan saja.

Selain itu, bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses pembuatannya cukup sederhana jika menggunakan cetakan takoyaki.

Bahan Adonan Takoyaki
500 ml air
30 ml kecap asin
1 bungkus dashi powder (10 gram)
1 butir telur
130 gram tepung terigu
Minyak wijen secukupnya untuk memanggang

Bahan Saus Takoyaki
3 sdm gula
60 ml kecap asin
4 sdm saus tomat
2 sdm kecap Inggris
1 sdm saus tiram
1 sdt air perasan jeruk nipis

Bahan Isian
Gurita (tako), direbus 5-10 menit dengan sedikit air jeruk nipis
Keju mozzarella
Keju cheddar

Bahan Topping
Mayones
Katsuobushi
Rumput laut kering

Cara Membuat Takoyaki
1. Buat Adonan
Campurkan air, kecap asin, dashi powder, telur, dan tepung terigu.
Aduk hingga rata, lalu saring agar adonan benar-benar halus tanpa gumpalan.
2. Panaskan Cetakan
Olesi cetakan takoyaki dengan sedikit minyak wijen.
Panaskan menggunakan api sedang.
3. Tuang Adonan
Isi setiap lubang cetakan sekitar tiga perempat penuh.
Tambahkan isian sesuai selera, seperti potongan gurita atau keju.
Saat permukaan mulai mengeras, putar adonan sekitar 90 derajat menggunakan tusuk sate atau sumpit.
Tambahkan sedikit adonan lagi untuk membantu membentuk bola yang utuh.
Lanjutkan memutar hingga takoyaki berbentuk bulat sempurna.
Masak selama kurang lebih 10–15 menit hingga seluruh permukaannya berwarna keemasan.
4. Buat Saus
Campurkan gula, kecap asin, saus tomat, kecap Inggris, saus tiram, dan air jeruk nipis.
Masak dengan api kecil sambil diaduk hingga saus mengental.
5. Sajikan
Susun takoyaki di atas piring.
Siram dengan saus takoyaki, tambahkan mayones, taburi katsuobushi dan rumput laut kering.
Sajikan selagi hangat.

Editor: Candra Mega Sari
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