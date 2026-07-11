Resep Takoyaki Homemade, Camilan Jepang dengan Saus Gurih Manis yang Mudah Dibuat

JawaPos.com - Takoyaki merupakan salah satu jajanan khas Jepang yang terkenal dengan bentuk bulat, bagian luar yang sedikit renyah, dan bagian dalam yang lembut serta lumer. Biasanya takoyaki diisi potongan gurita, kemudian disajikan bersama saus khas, mayones, katsuobushi, dan taburan rumput laut sehingga menghasilkan cita rasa gurih, manis, dan umami yang khas.

Resep dari Instagram @dhifa.mci11 ini menggunakan adonan sederhana berbahan tepung terigu, dashi, dan kecap asin yang mudah dibuat di rumah. Anda juga dapat mengkreasikan isiannya menggunakan keju mozzarella atau cheddar jika tidak memiliki gurita.

Takoyaki buatan sendiri dapat disesuaikan dengan selera, mulai dari pilihan isian hingga tingkat kematangan. Bagian luar yang sedikit garing berpadu dengan bagian dalam yang lembut menjadikan camilan ini cocok dinikmati kapan saja.

Selain itu, bahan-bahannya mudah ditemukan dan proses pembuatannya cukup sederhana jika menggunakan cetakan takoyaki.

Bahan Adonan Takoyaki

500 ml air

30 ml kecap asin

1 bungkus dashi powder (10 gram)

1 butir telur

130 gram tepung terigu

Minyak wijen secukupnya untuk memanggang

Bahan Saus Takoyaki

3 sdm gula

60 ml kecap asin

4 sdm saus tomat

2 sdm kecap Inggris

1 sdm saus tiram

1 sdt air perasan jeruk nipis

Bahan Isian

Gurita (tako), direbus 5-10 menit dengan sedikit air jeruk nipis

Keju mozzarella

Keju cheddar

Bahan Topping

Mayones

Katsuobushi

Rumput laut kering