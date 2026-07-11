Resep Risol Udang Bihun, Camilan Renyah dengan Isian Gurih yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com - Risol menjadi salah satu camilan favorit karena memiliki kulit yang renyah dan isian yang bisa dikreasikan dengan berbagai bahan. Jika ingin mencoba variasi baru, Risol Udang Bihun bisa menjadi pilihan yang wajib masuk daftar recook. Perpaduan bihun berbumbu gurih dengan udang segar menghasilkan tekstur yang unik dan cita rasa yang lezat di setiap gigitan.

Resep ala chef @martinpraja ini terinspirasi dari kreasi Arre Prianto dan menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan. Cocok dijadikan camilan keluarga, bekal, hingga lauk pendamping nasi.

Keistimewaan risol ini terletak pada kombinasi bihun yang gurih dengan udang yang manis alami. Saat digoreng, kulit lumpia berubah menjadi renyah, sementara isiannya tetap lembut dan juicy.

Selain mudah dibuat, risol ini juga cocok disimpan sebagai stok makanan beku sehingga tinggal digoreng saat dibutuhkan.

Bahan-Bahan

Bahan Isian

150 gram bihun, rendam dengan air dingin hingga lunak

3 siung bawang putih, cincang

1 batang daun bawang, iris

1/2 sdt MSG (opsional)

1 sdm kecap asin

1 sdt kecap ikan

1/2 sdt merica bubuk

Bahan Pelengkap

25 ekor udang, kupas dan belah memanjang

1/2 sdt garam

1 bungkus kulit lumpia

Perekat

1 sdm tepung terigu

4 sdm air

Saus Pendamping

Saus sambal secukupnya