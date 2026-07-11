Resep Risol Udang Bihun, Camilan Renyah dengan Isian Gurih yang Bikin Ketagihan

Potret risol udang bihun dengan isian udang segar yang cocok untuk bekal, frozen food, maupun stok camilan (Instagram @martinpraja)
JawaPos.com - Risol menjadi salah satu camilan favorit karena memiliki kulit yang renyah dan isian yang bisa dikreasikan dengan berbagai bahan. Jika ingin mencoba variasi baru, Risol Udang Bihun bisa menjadi pilihan yang wajib masuk daftar recook. Perpaduan bihun berbumbu gurih dengan udang segar menghasilkan tekstur yang unik dan cita rasa yang lezat di setiap gigitan.
Resep ala chef @martinpraja ini terinspirasi dari kreasi Arre Prianto dan menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan. Cocok dijadikan camilan keluarga, bekal, hingga lauk pendamping nasi.
Keistimewaan risol ini terletak pada kombinasi bihun yang gurih dengan udang yang manis alami. Saat digoreng, kulit lumpia berubah menjadi renyah, sementara isiannya tetap lembut dan juicy.
Selain mudah dibuat, risol ini juga cocok disimpan sebagai stok makanan beku sehingga tinggal digoreng saat dibutuhkan.
Bahan-Bahan
Bahan Isian
150 gram bihun, rendam dengan air dingin hingga lunak
3 siung bawang putih, cincang
1 batang daun bawang, iris
1/2 sdt MSG (opsional)
1 sdm kecap asin
1 sdt kecap ikan
1/2 sdt merica bubuk
Bahan Pelengkap
25 ekor udang, kupas dan belah memanjang
1/2 sdt garam
1 bungkus kulit lumpia
Perekat
1 sdm tepung terigu
4 sdm air
Saus Pendamping
Saus sambal secukupnya
Cara Membuat Risol Udang Bihun
1. Masak Isian Bihun
Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih dan daun bawang hingga harum dan sedikit kecokelatan.
Masukkan bihun yang telah direndam.
Tambahkan kecap asin, kecap ikan, merica, dan MSG bila digunakan.
Aduk hingga bumbu merata, kemudian angkat dan biarkan dingin.
2. Siapkan Udang
Belah atau iris udang agar lebih mudah matang.
Taburi garam, lalu diamkan beberapa menit agar bumbu meresap.
3. Bungkus Risol
Campurkan tepung terigu dan air hingga menjadi perekat.
Ambil selembar kulit lumpia.
Letakkan bihun secukupnya di tengah, tambahkan satu ekor udang di atasnya.
Lipat kedua sisi kulit, kemudian gulung rapat.
Olesi bagian ujung kulit dengan perekat tepung agar tidak terbuka saat digoreng.
4. Goreng
Panaskan minyak dengan api sedang.
Goreng risol hingga berwarna kuning keemasan dan kulitnya renyah.
Angkat lalu tiriskan.
5. Sajikan
Sajikan Risol Udang Bihun selagi hangat bersama saus sambal favorit.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!