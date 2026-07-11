Resep Cajun Parmesan Wrap, Menu Tinggi Protein yang Praktis dan Mengenyangkan

Potret cajun parmesan wrap tinggi protein yang cocok untuk bekal atau meal prep (Instagram @hendrywijayaa)
JawaPos.com - Jika sedang mencari menu tinggi protein yang praktis untuk sarapan, makan siang, atau bekal, Cajun Parmesan Wrap bisa menjadi pilihan yang tepat. Perpaduan dada ayam rebus yang lembut dengan saus berbahan yoghurt, sriracha, bumbu cajun, dan keju parmesan menghasilkan isian yang creamy, gurih, serta sedikit pedas.
Resep ala akun Instagram @hendrywijayaa ini tidak hanya mudah dibuat, tetapi juga memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga cocok untuk Anda yang sedang menjaga pola makan, membangun massa otot, atau sekadar ingin menikmati hidangan yang lebih seimbang.
Wrap ini menawarkan kombinasi rasa gurih, creamy, dan sedikit pedas dengan tekstur ayam yang lembut. Dibandingkan makanan cepat saji, menu ini lebih mudah dikontrol bahan dan porsinya sehingga cocok untuk menu harian maupun meal prep.
Selain itu, proses pembuatannya sangat sederhana dan hanya membutuhkan beberapa bahan utama.
Bahan-Bahan (4 Porsi)
400 gram dada ayam rebus, suwir atau cincang
200 gram yoghurt plain
30 gram saus sriracha
8 gram bumbu cajun
2 gram MSG (opsional)
20 gram keju parmesan parut
4 lembar tortilla wrap
Cara Membuat Cajun Parmesan Wrap
1. Siapkan Ayam
Rebus dada ayam hingga matang, lalu suwir atau cincang sesuai selera.
2. Buat Saus
Campurkan yoghurt, saus sriracha, bumbu cajun, MSG (jika digunakan), dan keju parmesan.
Aduk hingga menjadi saus yang lembut dan tercampur rata.
3. Campurkan Isian
Masukkan ayam rebus ke dalam saus.
Aduk hingga seluruh ayam terbalut saus secara merata.
4. Susun Wrap
Letakkan isian ayam di tengah tortilla.
Lipat sisi kanan dan kiri, kemudian gulung hingga rapat.
5. Panggang (Opsional)
Panaskan wajan antilengket tanpa minyak.
Panggang wrap selama 1-2 menit di setiap sisi hingga permukaannya sedikit kecokelatan dan tortilla terasa renyah.
6. Sajikan
Potong menjadi dua bagian dan sajikan selagi hangat.
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Setiap satu buah wrap mengandung sekitar:
- Kalori: 371 kkal
- Protein: 38 gram
- Karbohidrat: 29 gram
- Lemak: 11 gram
Dengan kandungan protein yang tinggi, menu ini cocok dikonsumsi setelah berolahraga maupun sebagai makan siang yang mengenyangkan.
Gunakan yoghurt plain tanpa pemanis agar rasa saus tetap gurih dan seimbang. Jika menyukai sensasi pedas yang lebih kuat, tambahkan sedikit sriracha atau bubuk cabai sesuai selera.
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