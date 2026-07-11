Resep Cajun Parmesan Wrap, Menu Tinggi Protein yang Praktis dan Mengenyangkan

JawaPos.com - Jika sedang mencari menu tinggi protein yang praktis untuk sarapan, makan siang, atau bekal, Cajun Parmesan Wrap bisa menjadi pilihan yang tepat. Perpaduan dada ayam rebus yang lembut dengan saus berbahan yoghurt, sriracha, bumbu cajun, dan keju parmesan menghasilkan isian yang creamy, gurih, serta sedikit pedas.

Resep ala akun Instagram @hendrywijayaa ini tidak hanya mudah dibuat, tetapi juga memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga cocok untuk Anda yang sedang menjaga pola makan, membangun massa otot, atau sekadar ingin menikmati hidangan yang lebih seimbang.

Wrap ini menawarkan kombinasi rasa gurih, creamy, dan sedikit pedas dengan tekstur ayam yang lembut. Dibandingkan makanan cepat saji, menu ini lebih mudah dikontrol bahan dan porsinya sehingga cocok untuk menu harian maupun meal prep.

Selain itu, proses pembuatannya sangat sederhana dan hanya membutuhkan beberapa bahan utama.

Bahan-Bahan (4 Porsi)

400 gram dada ayam rebus, suwir atau cincang

200 gram yoghurt plain

30 gram saus sriracha

8 gram bumbu cajun

2 gram MSG (opsional)

20 gram keju parmesan parut

4 lembar tortilla wrap

Cara Membuat Cajun Parmesan Wrap

1. Siapkan Ayam

Rebus dada ayam hingga matang, lalu suwir atau cincang sesuai selera.

2. Buat Saus

Campurkan yoghurt, saus sriracha, bumbu cajun, MSG (jika digunakan), dan keju parmesan.

Aduk hingga menjadi saus yang lembut dan tercampur rata.

3. Campurkan Isian

Masukkan ayam rebus ke dalam saus.

Aduk hingga seluruh ayam terbalut saus secara merata.

4. Susun Wrap

Letakkan isian ayam di tengah tortilla.

Lipat sisi kanan dan kiri, kemudian gulung hingga rapat.

5. Panggang (Opsional)

Panaskan wajan antilengket tanpa minyak.

Panggang wrap selama 1-2 menit di setiap sisi hingga permukaannya sedikit kecokelatan dan tortilla terasa renyah.

6. Sajikan

Potong menjadi dua bagian dan sajikan selagi hangat.

Setiap satu buah wrap mengandung sekitar:

- Kalori: 371 kkal

- Protein: 38 gram

- Karbohidrat: 29 gram

- Lemak: 11 gram

Dengan kandungan protein yang tinggi, menu ini cocok dikonsumsi setelah berolahraga maupun sebagai makan siang yang mengenyangkan.