Resep Ayam Bakar Bumbu Merah, Perpaduan Gurih, Pedas, dan Manis yang Menggugah Selera

JawaPos.com - Ayam bakar merupakan salah satu hidangan yang selalu menjadi favorit di berbagai kesempatan. Perpaduan daging ayam yang dibakar hingga harum dengan bumbu yang meresap membuat menu ini cocok disajikan sebagai santapan bersama keluarga.

Salah satu variasi yang layak dicoba adalah ayam bakar bumbu merah. Cita rasanya memadukan gurih, pedas, dan manis dalam satu hidangan, sehingga menghasilkan rasa yang kaya dan semakin nikmat disantap bersama nasi hangat.

Selain cocok untuk menu makan siang maupun makan malam, ayam bakar bumbu merah juga pas disajikan saat acara kumpul keluarga atau momen spesial lainnya. Dikutip dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep lengkap ayam bakar bumbu merah yang mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat ayam bakar bumbu merah:

· 1 ekor ayam kampung

· 150 gram cabe merah rebus

· 12 siung bawang putih

· 10 bawang merah

· 100 gram gula merah