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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 10 Juli 2026 | 04.18 WIB

Resep Sate Ayam Lilit Tanpa Tepung, Lembut, Juicy, dan Cocok untuk Menu Sehari-hari

Resep Sate Ayam Lilit Manis yang Lembut dan Tanpa Menggunakan Tepung - Image

Resep Sate Ayam Lilit Manis yang Lembut dan Tanpa Menggunakan Tepung

JawaPos.com - Sate ayam lilit menjadi salah satu hidangan yang semakin digemari berkat teksturnya yang lembut dan cita rasa rempah yang khas. Meski identik dengan kuliner Bali, menu ini kini banyak dibuat di rumah karena praktis dan mudah disesuaikan dengan selera.

Menariknya, sate ayam lilit tetap dapat menghasilkan tekstur yang empuk dan juicy meski dibuat tanpa tambahan tepung. Perpaduan bumbu yang meresap dengan sentuhan rasa manis membuat hidangan ini terasa lezat di setiap gigitan.

Bagi Anda yang sedang mencari menu yang lebih ringan, sate ayam lilit tanpa tepung bisa menjadi pilihan. Selain cocok untuk santapan keluarga, hidangan ini juga dapat menjadi alternatif bagi Anda yang sedang mengurangi asupan karbohidrat.

Dikutip dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep lengkap sate ayam lilit manis tanpa tepung yang mudah dipraktikkan di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat sate ayam lilit manis:

·       350 gram paha ayam giling

·       1 sdm kecap manis

·       1 sdm saus tiram

·       ½ sdt kunyit bubuk

·       1 butir putih telur

Editor: Setyo Adi Nugroho
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