Resep Sate Ayam Lilit Tanpa Tepung, Lembut, Juicy, dan Cocok untuk Menu Sehari-hari

Resep Sate Ayam Lilit Manis yang Lembut dan Tanpa Menggunakan Tepung
JawaPos.com - Sate ayam lilit menjadi salah satu hidangan yang semakin digemari berkat teksturnya yang lembut dan cita rasa rempah yang khas. Meski identik dengan kuliner Bali, menu ini kini banyak dibuat di rumah karena praktis dan mudah disesuaikan dengan selera.
Menariknya, sate ayam lilit tetap dapat menghasilkan tekstur yang empuk dan juicy meski dibuat tanpa tambahan tepung. Perpaduan bumbu yang meresap dengan sentuhan rasa manis membuat hidangan ini terasa lezat di setiap gigitan.
Bagi Anda yang sedang mencari menu yang lebih ringan, sate ayam lilit tanpa tepung bisa menjadi pilihan. Selain cocok untuk santapan keluarga, hidangan ini juga dapat menjadi alternatif bagi Anda yang sedang mengurangi asupan karbohidrat.
Dikutip dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep lengkap sate ayam lilit manis tanpa tepung yang mudah dipraktikkan di rumah.
Bahan-bahan untuk membuat sate ayam lilit manis:
· 350 gram paha ayam giling
· 1 sdm kecap manis
· 1 sdm saus tiram
· ½ sdt kunyit bubuk
· 1 butir putih telur
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah