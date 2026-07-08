Resep Honey Miso Chicken, Ayam Saus Miso Manis Gurih yang Praktis dan Bikin Nagih



JawaPos.com - Jika bosan dengan olahan ayam yang itu-itu saja, Honey Miso Chicken bisa menjadi pilihan menu yang layak dicoba. Hidangan ini memadukan gurih khas miso, manis alami dari madu, serta aroma bawang putih yang harum. Hasilnya adalah ayam yang juicy dengan saus kental yang kaya rasa dan cocok dipadukan dengan nasi hangat.

Resep ala Instagram @adelscooking ini menggunakan paha ayam fillet yang dimarinasi sederhana, kemudian dimasak bersama saus honey miso dan tambahan tahu sehingga menghasilkan hidangan bergizi yang praktis untuk menu sehari-hari.

Miso dikenal sebagai bumbu fermentasi khas Jepang yang memiliki cita rasa umami yang kuat. Saat dipadukan dengan madu, rasa gurihnya menjadi lebih seimbang dengan sentuhan manis yang lembut.

Resep ini juga hanya membutuhkan waktu memasak yang singkat, sehingga cocok untuk makan siang, makan malam, maupun bekal.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

200 gram paha ayam fillet

1/2 buah tahu

Bahan Marinasi

1 sdm kecap asin

1 sdt lada hitam bubuk

1 sdt tepung maizena

Honey Miso Sauce

2 siung bawang putih

1 sdm madu

1 sdm miso paste

Air secukupnya

1 sdt kaldu jamur

1 sdt gula pasir

Pelengkap

Biji wijen

Daun bawang iris

Cara Membuat Honey Miso Chicken

1. Marinasi Ayam

Potong paha ayam fillet menjadi ukuran sekali makan.

Campurkan ayam dengan kecap asin, lada hitam, dan tepung maizena. Aduk hingga rata, lalu diamkan selama 15-30 menit agar bumbu meresap.

2. Siapkan Saus

Campurkan madu, miso paste, kaldu jamur, gula pasir, dan sedikit air hingga larut.

Sisihkan.

3. Masak Ayam

Panaskan sedikit minyak, lalu masak ayam hingga kedua sisinya berubah warna dan matang.

Tambahkan bawang putih cincang, kemudian tumis hingga harum.

4. Masukkan Saus dan Tahu

Tuangkan honey miso sauce ke dalam wajan.

Masukkan tahu yang telah dipotong dadu.

Masak dengan api sedang hingga saus mengental dan melapisi ayam serta tahu.

5. Sajikan

Angkat dan taburi dengan biji wijen serta irisan daun bawang sebelum disajikan.