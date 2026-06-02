15 Kuliner Sushi Paling Recommended di Malang, dari Restoran Jepang Klasik hingga Kedai Kekinian yang Unik

rekomendasi kuliner sushi enak di Malang
JawaPos.com - Malang menyimpan banyak pilihan kuliner sushi yang lezat dan sangat beragam untuk semua kalangan.
Dari restoran sushi bergaya Jepang klasik hingga kedai sushi kekinian dengan konsep yang sangat unik, sushi di Malang hadir dengan pilihan yang sangat lengkap dan harga yang sangat bersahabat.
Bagi kamu yang sedang mencari tempat makan sushi terenak di Malang, daftar berikut bisa jadi panduan kuliner yang sangat tepat.
Dilansir dari laman Traveloka dan Pinhome pada Selasa (2/6), berikut 15 rekomendasi kuliner sushi enak di Malang.
1. Triple A Eatery & Coffee
Restoran dengan konsep pujasera yang sangat unik ini menggabungkan konsep kafe dan restoran dalam satu tempat yang sangat strategis di dekat kampus dan pusat perbelanjaan.
Tersedia berbagai pilihan menu mulai dari Soto Lombok, ayam geprek, ramen, hingga sushi yang sangat beragam dalam satu tempat yang sangat nyaman.
2. Ichiban Sushi
Restoran yang berlokasi di Malang Town Square, Jalan Veteran Nomor 2, Penanggungan, Kecamatan Klojen, ini sudah berdiri sejak tahun 1995 dengan lebih dari 100 gerai di seluruh Indonesia.
Tersedia berbagai menu khas Jepang mulai dari tekka maki, tako sushi, ebi sushi, spicy tuna roll, fish cake roll, inari sushi, donburi, ramen, hingga bento set dengan harga mulai dari Rp 19.000 hingga Rp 68.000.
