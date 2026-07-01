Cocok Jadi Camilan, Ini Resep Mini Martabak Sosis yang Lezat

JawaPos.com - Martabak mini merupakan salah satu camilan yang banyak digemari karena rasanya yang gurih dan cocok dinikmati kapan saja.

Biasanya martabak mini diisi dengan telur dan sayuran, namun kali ini ada variasi lain yang tidak kalah lezat, yaitu martabak mini sosis.

Perpaduan kulit martabak yang renyah dengan isian sosis yang gurih membuat camilan ini disukai oleh berbagai kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa.

Selain cocok dijadikan teman santai di sore hari, hidangan ini juga berpotensi menjadi ide usaha yang menarik. Mengutip dari kanal YouTube Ika Mardatillah pada Rabu (1/7), berikut resep martabak mini sosis yang mudah dibuat dan cocok untuk camilan di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat martabak mini sosis:

· 1 bungkus kulit lumpia

· 3 butir telur ayam

· 6 buah sosis

· 3 batang daun bawang