Pedasnya Bikin Ketagihan, Ini Resep Tempura Sosis Mercon yang Rasanya Enak

Resep Tempura Sosis Mercon yang Pedasnya Bikin Nagih. (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com - Tempura sosis mercon merupakan camilan yang menggabungkan sosis dengan balutan tempura renyah, kemudian disiram saus sambal super pedas yang memberikan sensasi rasa menggugah selera.
Perpaduan gurih dan pedas ini membuat hidangan tersebut terasa nikmat dan sering membuat siapa pun yang mencobanya ingin kembali menikmatinya.
Menu ini juga cocok disajikan sebagai camilan di sore hari atau bahkan dijadikan ide usaha kuliner kekinian.
Baca Juga:Rasanya Gurih dan Pedasnya Nagih, Intip Resep Sambal Teri Crispy yang Pasti Disukai Keluarga
Mengutip dari kanal YouTube Ika Mardatillah pada Rabu (1/7), berikut bahan dan cara membuat tempura sosis mercon yang praktis dan lezat.
· 20 buah tempura siap saji
· 10 buah sosis
· 7 buah cabe merah
· 6 siung bawang putih
· 5 siung bawang merah
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas