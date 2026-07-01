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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 1 Juli 2026 | 21.14 WIB

Pedasnya Bikin Ketagihan, Ini Resep Tempura Sosis Mercon yang Rasanya Enak

Resep Tempura Sosis Mercon yang Pedasnya Bikin Nagih. (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep Tempura Sosis Mercon yang Pedasnya Bikin Nagih. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com - Tempura sosis mercon merupakan camilan yang menggabungkan sosis dengan balutan tempura renyah, kemudian disiram saus sambal super pedas yang memberikan sensasi rasa menggugah selera.

Perpaduan gurih dan pedas ini membuat hidangan tersebut terasa nikmat dan sering membuat siapa pun yang mencobanya ingin kembali menikmatinya.

Menu ini juga cocok disajikan sebagai camilan di sore hari atau bahkan dijadikan ide usaha kuliner kekinian.

Bagi yang ingin mencobanya di rumah, resep tempura sosis mercon dapat diikuti dengan mudah.

Mengutip dari kanal YouTube Ika Mardatillah pada Rabu (1/7), berikut bahan dan cara membuat tempura sosis mercon yang praktis dan lezat.

·       20 buah tempura siap saji

·       10 buah sosis

·       7 buah cabe merah

·       6 siung bawang putih

·       5 siung bawang merah

Editor: Setyo Adi Nugroho
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