Michelin Guide Selandia Baru 2026 Resmi Diluncurkan, 15 Restoran Raih Michelin Star

Setelah melalui proses inspeksi anonim selama beberapa bulan, MICHELIN Guide menetapkan 15 restoran sebagai penerima MICHELIN Star. (Istimewa)

JawaPos.com – Selandia Baru resmi bergabung dalam peta kuliner dunia melalui peluncuran Michelin Guide Selandia Baru 2026. Ini menjadi pertama kalinya panduan restoran bergengsi tersebut merambah kawasan Oseania dengan memberikan penghargaan kepada 110 restoran di empat kota utama, yakni Auckland, Wellington, Christchurch, dan Queenstown.

Setelah melalui proses inspeksi anonim selama beberapa bulan, Michelin Guide menetapkan 15 restoran sebagai penerima Michelin Star. Satu restoran berhasil meraih Two Michelin Stars, sedangkan 14 restoran lainnya memperoleh One Michelin Star.

Satu-satunya restoran yang meraih Two Michelin Stars adalah Essence di Queenstown yang dipimpin Executive Chef Paul Froggatt. Penghargaan tersebut menjadi pencapaian tertinggi dalam peluncuran perdana Michelin Guide di Selandia Baru.

"Bagi Essence, ini seperti mimpi menjadi kenyataan. Kami tidak hanya menerima satu, tetapi dua MICHELIN Stars. Penghargaan ini adalah milik seluruh tim, mulai dari staf dapur, tim pelayanan, hingga para pemasok dan petani lokal. Menurut kami, cita rasa Selandia Baru merupakan salah satu yang paling menarik di dunia dan kami bangga menjadi bagian darinya," ujar Paul Froggatt.

Sementara itu, 14 restoran lainnya memperoleh One MICHELIN Star yang tersebar di empat wilayah.

Di Auckland terdapat lima restoran, yaitu Ahi, Mudbrick, Paris Butter, Tala, dan The Estate. Wellington memiliki tiga restoran penerima bintang, yakni Jano Bistro, Logan Brown, dan Ortega.

Christchurch menyumbang dua restoran, yaitu Inati dan Tussock Hill. Adapun Queenstown memiliki empat restoran peraih One MICHELIN Star, yakni Amisfield, Kika, Rātā, dan Sherwood.

Selain penghargaan MICHELIN Star, sebanyak 35 restoran menerima predikat Bib Gourmand, penghargaan bagi restoran yang menawarkan hidangan berkualitas dengan harga terjangkau. Penghargaan tersebut diberikan kepada 13 restoran di Auckland, empat di Wellington, 10 di Christchurch, dan delapan di Queenstown.