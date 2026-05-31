Resep Ayam Goreng Bawang Merah: Renyah, Aroma Harum, dan Rasa Gurih yang Bikin Ketagihan, Simple untuk Makan Siang!

JawaPos.Com - Ayam goreng bawang merah merupakan salah satu hidangan sederhana yang mampu menghadirkan cita rasa istimewa hanya dari perpaduan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Sajian ini mengandalkan potongan ayam yang dimarinasi dengan berbagai bumbu gurih, kemudian digoreng hingga berwarna keemasan dan dipadukan dengan taburan bawang merah goreng yang renyah serta harum.

Hasilnya adalah hidangan yang memiliki tekstur garing di bagian luar, lembut dan juicy di bagian dalam, serta aroma bawang yang begitu menggoda sejak pertama kali disajikan.

Keunggulan ayam goreng bawang merah terletak pada keseimbangan rasa gurih, sedikit manis, dan aroma khas bawang merah yang mendominasi tanpa terasa berlebihan.

Penggunaan kecap ikan dalam proses marinasi memberikan cita rasa umami yang lebih dalam, sementara tepung tapioka membantu menciptakan lapisan luar yang lebih renyah saat digoreng.

Tambahan cabai rawit merah juga dapat memberikan sensasi pedas yang membuat hidangan terasa semakin nikmat bagi pencinta makanan berbumbu kuat.

Menu ini sangat cocok dijadikan lauk sehari-hari karena proses pembuatannya praktis dan tidak memerlukan banyak bahan.

Meski sederhana, tampilannya tetap menarik dan rasanya mampu bersaing dengan berbagai menu ayam goreng yang dijual di restoran maupun gerai makanan populer.

Disajikan bersama nasi putih hangat dan irisan timun segar, ayam goreng bawang merah menjadi hidangan yang sulit untuk ditolak dan sering kali membuat siapa saja ingin menambah porsi.