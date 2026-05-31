Resep Ayam Goreng Bawang Merah: Renyah, Aroma Harum, dan Rasa Gurih yang Bikin Ketagihan, Simple untuk Makan Siang!

Ilustrasi ayam goreng bawang merah. (Youtube/Devina Hermawan)
JawaPos.Com - Ayam goreng bawang merah merupakan salah satu hidangan sederhana yang mampu menghadirkan cita rasa istimewa hanya dari perpaduan bahan-bahan yang mudah ditemukan.
Sajian ini mengandalkan potongan ayam yang dimarinasi dengan berbagai bumbu gurih, kemudian digoreng hingga berwarna keemasan dan dipadukan dengan taburan bawang merah goreng yang renyah serta harum.
Hasilnya adalah hidangan yang memiliki tekstur garing di bagian luar, lembut dan juicy di bagian dalam, serta aroma bawang yang begitu menggoda sejak pertama kali disajikan.
Keunggulan ayam goreng bawang merah terletak pada keseimbangan rasa gurih, sedikit manis, dan aroma khas bawang merah yang mendominasi tanpa terasa berlebihan.
Penggunaan kecap ikan dalam proses marinasi memberikan cita rasa umami yang lebih dalam, sementara tepung tapioka membantu menciptakan lapisan luar yang lebih renyah saat digoreng.
Tambahan cabai rawit merah juga dapat memberikan sensasi pedas yang membuat hidangan terasa semakin nikmat bagi pencinta makanan berbumbu kuat.
Menu ini sangat cocok dijadikan lauk sehari-hari karena proses pembuatannya praktis dan tidak memerlukan banyak bahan.
Meski sederhana, tampilannya tetap menarik dan rasanya mampu bersaing dengan berbagai menu ayam goreng yang dijual di restoran maupun gerai makanan populer.
Disajikan bersama nasi putih hangat dan irisan timun segar, ayam goreng bawang merah menjadi hidangan yang sulit untuk ditolak dan sering kali membuat siapa saja ingin menambah porsi.
Dilansir dari kanal Youtube Devina Hermawan, inilah resep ayam goreng bawang merah untuk tiga porsi yang wajib dicoba sebagai menu makan siang simple dan praktis.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
11 Barang yang Secara Psikologi Jadi Pemborosan Orang Miskin tapi Tak Pernah Dibeli Orang Kaya
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Suasana di Dalam Tenda Glamping Tempat Satu Keluarga Tewas di Temanggung
Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Ramadhan Sananta, Mesin Gol Baru Era Bernardo Tavares
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!