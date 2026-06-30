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Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 1 Juli 2026 | 02.00 WIB

Bakso Aci Tulang Rangu dengan Kuah Gurih Pedas yang Nendang, Ide Jualan Praktis yang Dijamin Laris dan Disukai Banyak Orang

Bakso Aci Tulang Rangu dengan Kuah Gurih Pedas yang Nendang. (youtube devina hermawan) - Image

Bakso Aci Tulang Rangu dengan Kuah Gurih Pedas yang Nendang. (youtube devina hermawan)

JawaPos.com - Ada satu jenis hidangan yang selalu berhasil mencuri perhatian pecinta kuliner pedas dan berkuah—bakso aci.

Teksturnya yang kenyal berpadu dengan kuah gurih yang kaya rasa menciptakan sensasi makan yang begitu memuaskan.

Ditambah isian tulang rangu yang unik, hidangan ini tidak hanya lezat tetapi juga memberikan pengalaman makan yang berbeda dan lebih seru.

Seperti yang dibagikan oleh kanal YouTube Devina Hermawan, bakso aci tulang rangu ini bisa menjadi ide jualan yang menarik.

Selain bahan yang relatif sederhana, cita rasanya yang kuat dan teksturnya yang khas membuatnya mudah disukai berbagai kalangan.

Bahan Adonan Bakso Aci:

·       200 gr daging sapi giling

·       3 siung bawang putih

Editor: Novia Tri Astuti
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