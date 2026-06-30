Empuk di Dalam, Tetap Krispi Krenyes di Luar! Resep Cumi Goreng Tepung Ala Calamari Crispy yang Gurih, Renyah, dan Bikin Ketagihan

Cumi Goreng Tepung Ala Calamari Crispy yang Gurih, Renyah, dan Bikin Ketagihan (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN)
JawaPos.com - Cumi goreng tepung menjadi salah satu hidangan favorit yang sulit ditolak. Teksturnya yang renyah di luar namun tetap empuk di dalam membuatnya cocok dinikmati sebagai camilan maupun lauk pendamping nasi.
Tak heran jika menu ini juga sangat disukai anak-anak hingga orang dewasa.
Melalui resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, cumi goreng tepung ini dibuat dengan teknik khusus agar tidak alot dan tetap crispy lebih lama.
Kombinasi bumbu sederhana dan lapisan tepung yang pas menghasilkan sajian ala restoran yang bisa dibuat sendiri di rumah.
Bahan:
· 300 gr cumi
· 1 sdt garam
· 1 sdt baking powder
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