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Zulfa Putri Hardiyati
Rabu, 1 Juli 2026 | 01.35 WIB

Praktis Tanpa Digoreng! Garlic Butter Chicken Wings Gurih Lumer dengan Aroma Bawang Putih yang Menggoda

Garlic Butter Chicken Wings Gurih (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN) - Image

Garlic Butter Chicken Wings Gurih (YOUTUBE DEVINA HERMAWAN)

JawaPos.com - Ada kalanya hidangan ayam sederhana bisa terasa begitu istimewa hanya dengan sentuhan bumbu yang tepat.

Sayap ayam yang biasanya digoreng, kini bisa diolah dengan cara yang lebih praktis tanpa minyak berlebih, namun tetap menghasilkan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam.

Ditambah balutan garlic butter yang harum, hidangan ini menghadirkan sensasi gurih yang sulit ditolak.

Seperti yang dibagikan oleh kanal YouTube Devina Hermawan, resep garlic butter chicken wings ini menjadi solusi bagi yang ingin memasak praktis tanpa mengorbankan rasa.

Dengan bantuan air fryer, proses memasak menjadi lebih mudah, sehat, dan tetap lezat.

Bahan Marinasi Ayam:

·       500 gr sayap ayam

·       1 sdm perasan jeruk nipis

Editor: Novia Tri Astuti
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