Resep Telur Cabe Ijo, Menu Simpe dan Praktis untuk Sarapan di Pagi Hari!

Ilustrasi telur cabe ijo iris (Youtube Devina Hermawan)
JawaPos.Com - Telur cabe ijo merupakan salah satu menu rumahan yang sederhana dan mudah untuk dibuat.
Meski sederhana, hidangan telur goreng yang dipadukan dengan tumisan cabai hijau, cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih, serta sentuhan terasi ini memberikan aroma khas dan menggugah selera.
Menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur, hasil akhirnya mampu menghadirkan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis yang sangat cocok dijadikan lauk pendamping nasi putih hangat.
Keistimewaan telur cabe ijo iris terletak pada perpaduan tekstur dan rasa yang begitu seimbang.
Telur yang digoreng hingga matang memberikan tekstur yang padat dan gurih, sementara cabai hijau menghadirkan sensasi pedas segar yang tidak terlalu menyengat.
Tambahan cabai rawit hijau membuat tingkat kepedasan semakin terasa, namun tetap nyaman dinikmati oleh pecinta makanan pedas.
Aroma terasi bakar yang ditumis bersama bawang merah dan bawang putih juga menjadi kunci utama yang membuat hidangan ini terasa lebih kaya dan menggoda.
Selain rasanya yang nikmat, telur cabe ijo iris juga menjadi pilihan lauk praktis karena proses memasaknya cepat dan tidak memerlukan banyak bahan.
Menu ini sangat cocok disajikan saat sarapan, makan siang, maupun makan malam, terutama ketika ingin menghadirkan hidangan sederhana yang tetap menggugah selera.
Dengan perpaduan bumbu yang pas dan langkah memasak yang mudah, telur cabe ijo iris bisa menjadi salah satu menu andalan keluarga yang selalu dinantikan.
Dilansir dari kanal Youtube Devina Hermawan, inilah resep telur cabe ijo iris untuk empat porsi yang cocok disajikan saat sarapan atau makan bersama keluarga.
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