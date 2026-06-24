Resep Roti Sosis Mozzarella Sambal Bawang, Camilan Gurih Pedas yang Bikin Nagih

Potret sosis mozzarella sambal bawang yang praktis sekali. (Sumber: instagram.com/@krisbtr)



JawaPos.com - Kalau sedang mencari ide camilan yang praktis, mengenyangkan, dan bisa dibuat hanya dengan beberapa bahan sederhana, Roti Sosis Mozzarella Sambal Bawang ala @krisbtr wajib masuk daftar recook.

Perpaduan roti tawar, sosis, keju slice, mozzarella yang lumer, serta sambal bawang yang pedas gurih menghasilkan camilan dengan rasa yang sulit ditolak.



Menu ini cocok disajikan untuk sarapan, teman ngopi sore, bekal anak sekolah, atau camilan saat berkumpul bersama keluarga. Proses pembuatannya juga sangat mudah sehingga cocok untuk pemula.



Keistimewaan camilan ini terletak pada kombinasi rasa gurih, creamy, dan pedas dalam satu gigitan. Garlic butter memberikan aroma yang harum, sementara mozzarella menciptakan sensasi keju yang lumer dan stretchy. Kehadiran sambal bawang membuat rasanya semakin kaya dan tidak mudah membuat bosan.



Selain itu, seluruh bahan mudah ditemukan dan bisa dimodifikasi sesuai stok yang ada di rumah.



Bahan-Bahan

3 lembar roti tawar

3 buah sosis

3 lembar keju slice

2 sdm mayones

2 sdm garlic butter

100 gram keju mozzarella

2 sdm sambal bawang



Cara Membuat Roti Sosis Mozzarella Sambal Bawang

1. Siapkan Roti

Oleskan garlic butter pada salah satu sisi roti tawar hingga merata.

2. Tambahkan Isian

Letakkan keju slice di atas roti, kemudian tambahkan sosis yang telah dibelah atau dipotong sesuai selera.

3. Beri Mayones dan Sambal

Oleskan mayones secukupnya, lalu tambahkan sambal bawang di atas isian agar rasa pedasnya merata.

4. Taburkan Mozzarella

Tambahkan keju mozzarella hingga menutupi permukaan roti.

5. Panggang

Panggang menggunakan oven, air fryer, atau teflon tertutup hingga mozzarella meleleh dan bagian bawah roti menjadi sedikit renyah.

6. Sajikan

Angkat dan sajikan selagi hangat agar keju tetap lumer dan teksturnya lebih nikmat.



Gunakan sosis yang sudah dipanggang atau ditumis sebentar terlebih dahulu agar aromanya lebih keluar. Jika tidak memiliki garlic butter, kamu bisa mencampurkan mentega dengan bawang putih cincang sebagai pengganti.

Untuk pencinta pedas, jumlah sambal bawang bisa ditambah sesuai selera. Jangan memanggang terlalu lama agar roti tidak menjadi terlalu kering.



Camilan ini cocok disajikan bersama kentang goreng, salad sayuran, atau sup krim untuk menu yang lebih lengkap. Minuman seperti es teh manis, susu dingin, kopi susu, atau cokelat hangat juga menjadi pasangan yang pas untuk menikmati roti sosis mozzarella ini.



Dengan bahan sederhana dan proses pembuatan yang cepat, Roti Sosis Mozzarella Sambal Bawang bisa menjadi solusi saat ingin membuat camilan lezat tanpa banyak persiapan.

Tekstur roti yang renyah, sosis yang gurih, keju yang melimpah, dan sensasi pedas dari sambal bawang membuat camilan ini berpotensi menjadi favorit baru di rumah.