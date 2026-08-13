Menu Rumahan Anti Ribet, Begini Resep Oseng Daging Kentang Kecap

JawaPos.com – Mencari ide lauk yang mudah dibuat tetapi tetap menggugah selera? Oseng daging kentang kecap bisa menjadi salah satu pilihan untuk menu makan di rumah.

Hidangan ini memadukan daging sapi cincang dengan potongan kentang yang digoreng hingga matang. Keduanya kemudian dimasak bersama saus berbahan kecap manis, saus tiram, saus tomat, dan berbagai bumbu lainnya.

Perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit rempah membuat menu ini cocok disantap bersama nasi putih hangat. Proses memasaknya pun cukup sederhana sehingga bisa menjadi pilihan ketika ingin menyiapkan lauk tanpa langkah yang terlalu rumit.

Berikut resep oseng daging kentang kecap yang dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah.

Bahan utama 250 gram daging sapi cincang

2 buah kentang

10 siung bawang merah

7 siung bawang putih Bahan saus 3 sendok makan saus tomat

3 sendok makan kecap manis

1 sendok makan kecap asin

1 sendok makan saus tiram

1/2 sendok makan tepung maizena

1/4 sendok teh pala bubuk

1/2 sendok teh merica bubuk

1 sendok teh kaldu sapi bubuk

Air secukupnya Cara membuat 1. Siapkan kentang

Kupas kentang, kemudian potong menjadi bentuk sesuai selera. Setelah itu, rendam dalam wadah berisi air agar warna kentang tidak cepat berubah.

2. Iris bumbu

Kupas bawang merah dan bawang putih, lalu iris tipis. Sisihkan terlebih dahulu.

3. Racik saus