Tak Perlu Banyak Bahan, Begini Cara Membuat Ayam Bumbu Ndeso yang Lezat

Resep Ayam Bumbu Ndeso yang Enak dan Praktis
JawaPos.com – Bosan dengan olahan ayam yang itu-itu saja? Ayam bumbu ndeso bisa menjadi pilihan untuk menghadirkan lauk rumahan dengan cita rasa gurih, sedikit pedas, dan aroma rempah yang kuat.
Hidangan ini menggunakan ayam kampung yang dimasak hingga empuk, kemudian dipadukan dengan bumbu tradisional yang diulek dan ditumis sampai harum. Perpaduan kencur, jahe, kemiri, ketumbar, dan daun jeruk membuat aromanya semakin menggugah selera.
Ayam bumbu ndeso juga cocok disantap bersama nasi putih hangat. Proses pembuatannya cukup sederhana dan bahan-bahannya relatif mudah ditemukan di dapur.
Berikut resep ayam bumbu ndeso yang dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah.
1. Siapkan ayam
Potong ayam kampung sesuai selera, kemudian cuci hingga bersih dan tiriskan.
2. Masak ayam hingga empuk
Masukkan potongan ayam ke dalam wajan atau penggorengan, lalu tambahkan air secukupnya. Tutup bagian atasnya menggunakan daun pisang sebelum wajan ditutup.
Masak hingga ayam menjadi empuk. Setelah matang, angkat ayam dan sisihkan. Jangan buang air rebusannya karena bisa digunakan sebagai kaldu untuk bumbu.
3. Haluskan bumbu
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