Resep Butter Fire Chicken, Ayam Pedas Gurih dengan 3 Bahan Saja

Potret butter fire chicken hanya dengan tiga bahan saja. (Sumber: instagram.com/@luvitaho)
Bahan-Bahan
Ayam goreng sesuai selera atau chicken wings
2 sdm butter
1 pouch saus gochujang
Pelengkap
Wijen sangrai secukupnya
Irisan daun bawang secukupnya
Cara Membuat Butter Fire Chicken
1. Lelehkan Butter
Panaskan wajan dengan api kecil, lalu lelehkan butter hingga harum.
2. Masukkan Saus
Tambahkan saus gochujang ke dalam butter yang telah meleleh. Aduk hingga tercampur rata dan mulai mengental.
3. Balut Ayam
Masukkan ayam goreng ke dalam saus. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi saus secara merata dan tampak mengilap.
4. Sajikan
Angkat ayam, lalu taburi wijen sangrai dan irisan daun bawang sebelum disajikan.
Gunakan ayam yang baru digoreng agar bagian luarnya tetap renyah meski dibalut saus. Masak saus dengan api kecil supaya butter tidak mudah gosong dan saus tetap halus. Jika ingin rasa lebih pedas, tambahkan bubuk cabai Korea atau cabai bubuk sesuai selera. Sebaliknya, bila ingin rasa lebih ringan, tambahkan sedikit butter ekstra agar saus menjadi lebih creamy dan tidak terlalu pedas.
Butter Fire Chicken paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat karena sausnya meresap sempurna saat diaduk dengan nasi. Sebagai pelengkap, kamu bisa menambahkan telur mata sapi, kimchi, tumis sayuran, atau salad kol agar hidangan terasa lebih seimbang. Minuman seperti es teh tawar, lemon tea, atau sparkling water juga cocok untuk menyegarkan lidah setelah menikmati sensasi pedas dari gochujang.
Hanya dengan tiga bahan utama, Butter Fire Chicken menjadi solusi praktis ketika ingin menyajikan lauk yang berbeda tanpa perlu banyak persiapan. Rasanya gurih, pedas, sedikit manis, dan sangat cocok untuk pencinta masakan bergaya Korea. Selain mudah dibuat, resep ini juga bisa menjadi cara menarik untuk mengolah kembali ayam goreng sisa agar terasa seperti menu baru.
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