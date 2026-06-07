Wajib Coba! 9 Kuliner Malam Sekitaran Malioboro, Uniknya Sajian Angkringan Kopi Joss Sampai Sate Ratu yang Sangat Melegenda

JawaPos.com - Malioboro sudah lama menjadi salah satu ikon paling terkenal di Jogjakarta.

Kawasan Malioboro menghadirkan suasana khas Jawa yang kental, mulai dari ornamen keraton, deretan angkringan khas Jogjakarta, pakaian Jawa, sampai streetfood yang menggugah selera.

Saat anda sedang menjelajah menikmati kawasan Malioboro, jangan lewatkan berbagai kuliner legendaris yang berjejer di sepanjang kawasan tersebut.

Beberapa diantaranya bahkan sudah menjadi brand yang terkenal di sekitaran Malioboro dan legendaris seperti Sate Ratu yang hanya ada di Jogja dan The House of Raminten, tempat makan dengan konsep yang unik.

Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @10bestid, berikut adalah rekomendasi 9 kuliner malam di sekitaran jalan Malioboro yang wajib anda coba.

Lesehan Terang Bulan

Lesehan Terang Bulan yang berlokasi di Jl. Bringharjo, Danurejan Jogjakarta ini sangat populer. Terletak tepat di depan kawasan Malioboro, berbagai hidangan khas Jawa bisa anda temukan di sini. Lesehan Terang Bulan menyajikan nasi gudeg, ayam goreng, bebek goreng, dan burung dara goreng.

Oseng-Oseng Mercon Bu Narti

Saat anda mencari makanan pedas di Jogja, maka anda wajib mampir ke Oseng-Oseng Mercon Bu Narti. Tempat makan ini berlokasi di Jl..KH. Ahmad Dahlan 107 Ngampilan Jogjakarta. Oseng-oseng mercon Bu Narti terkenal karena kepedasan dan tingkat kelezatan saat beliau mengolah daging, ayam, atau kikil, bersama dengan bumbu rempah dan sambal yang nendang.

Bakmi Pak Pele

Bakmi Pak Pele berlokasi di Jl. Pojok Tenggara, Panembahan, Kraton Jogjakarta. Bakmi Pak Pele, menyajikan menu bakmi khas Jawa dengan telur bebek dan ayam kampung. Menu yang ditawarkan antara lain bakmi godog, bakmi rebus, bakmi nyemek, dan nasi goreng.

Mie Ayam Grabyas Red Door

Mie Ayam Grabyas Red Door yang berlokasi di Jl. Kranggan No.88, Cokrodiningratan, Jetis, memiliki keunikan karena selalu buka sampai tengah malam. Mie ayam ini memberikan rasa yang istimewa dengan mie kecil, topping ayam yang melimpah, dan kuah gurih kaya rasa.

Sate Ratu