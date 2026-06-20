Hacks Bikin Bubur Ayam Rice Cooker, Praktis, Hemat Gas, dan Lembut ala Restoran

Potret bubur ayam rice cooker yang praktis, hemat gas, dan lembut ala restoran Chinese (Instagram @martinpraja)
JawaPos.com - Kalau punya sisa beras di rumah dan ingin membuat menu hangat untuk sekeluarga, bubur ayam rice cooker bisa menjadi solusi yang praktis. Tanpa perlu terus mengaduk di atas kompor, rice cooker mampu menghasilkan bubur dengan tekstur lembut dan creamy hanya dengan sekali proses memasak.
Resep dari Instagram chef @martinpraja ini menggunakan paha ayam fillet yang dimasak langsung bersama bubur setelah dimarinasi. Hasilnya, ayam menjadi empuk, gurih, dan kaldunya meresap ke dalam bubur sehingga cita rasanya mirip bubur ayam ala restoran Chinese.
Memasak bubur di rice cooker tidak hanya lebih praktis, tetapi juga lebih hemat gas karena seluruh proses dilakukan dalam satu alat. Perbandingan beras dan air yang tepat menghasilkan tekstur bubur yang lembut tanpa perlu sering diaduk.
Ditambah ayam yang dimarinasi dengan kecap asin dan bumbu sederhana, bubur ini memiliki rasa gurih alami yang cocok dinikmati kapan saja, terutama saat sarapan atau ketika ingin menyantap makanan hangat yang ringan di perut.
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Bahan-Bahan
Bahan Bubur
1 cup beras, cuci bersih
10 cup air
½ sdm kaldu ayam bubuk
Bahan Marinasi Ayam
250 gram paha ayam fillet
1 sdm kecap asin
½ sdt merica bubuk
1 sdt MSG (opsional)
1 ruas jahe, memarkan
Pelengkap
Minyak wijen
Jahe iris tipis
Daun bawang iris
Cara Membuat Bubur Ayam Rice Cooker
1. Masak Bubur
Masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam rice cooker.
Tambahkan air dan kaldu ayam bubuk, lalu aduk hingga rata.
Pilih mode Porridge/Bubur. Jika rice cooker tidak memiliki mode tersebut, gunakan mode memasak biasa dan ulangi proses memasak hingga tekstur bubur menjadi lembut.
2. Marinasi Ayam
Campurkan paha ayam fillet dengan kecap asin, merica, MSG, dan jahe yang telah dimemarkan.
Diamkan selama kurang lebih 30 menit agar bumbu meresap.
3. Masukkan Ayam
Setelah bubur mulai matang, buka rice cooker dan masukkan ayam beserta bumbu marinasinya.
Aduk perlahan agar ayam terendam dalam bubur.
Lanjutkan memasak sekitar 30 menit hingga ayam benar-benar matang dan bubur semakin kental.
4. Suwir Ayam
Angkat ayam, lalu suwir sesuai selera.
Masukkan kembali sebagian ayam ke dalam bubur atau sajikan sebagai topping.
5. Sajikan
Tuang bubur ke mangkuk, tambahkan ayam suwir, irisan daun bawang, jahe segar, dan sedikit minyak wijen agar aromanya semakin harum.
Gunakan perbandingan air yang cukup banyak agar beras dapat hancur sempurna selama dimasak. Sesekali aduk bubur ketika proses memasak berlangsung untuk mencegah bagian bawah menjadi terlalu padat.
Jika setelah matang teksturnya masih terlalu kental, tambahkan sedikit air panas lalu aduk hingga mencapai kekentalan yang diinginkan. Menggunakan paha ayam juga membuat hasil akhir lebih gurih dibandingkan dada ayam karena kandungan lemak alaminya lebih tinggi.
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