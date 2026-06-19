Resep Ayam Mayo Cabe Hijau, Lauk Gurih Pedas yang Bikin Nasi Auto Nambah

Potret ayam mayo cabe hijau yang gurih, juicy, dan pedas (Instagram @martinpraja)
JawaPos.com - Kalau bosan dengan olahan ayam yang itu-itu saja, Ayam Mayo Cabe Hijau bisa menjadi menu baru yang wajib dicoba. Resep ini memadukan paha ayam fillet yang dimarinasi dengan mayones sehingga teksturnya lebih lembut dan juicy, kemudian dipadukan dengan tumisan cabai hijau yang pedas dan harum.
Resep dari Instagram chef @martinpraja ini cocok dijadikan lauk makan siang atau makan malam. Selain tinggi protein, cita rasanya yang gurih dan pedas dijamin membuat sepiring nasi terasa kurang.
Mayones bukan hanya menambah rasa gurih, tetapi juga membantu menjaga kelembapan daging ayam saat dimasak. Setelah dipadukan dengan cabai hijau, bawang merah, dan daun bawang, hasil akhirnya memiliki rasa gurih, sedikit creamy, dan pedas yang seimbang.
Menu ini juga praktis karena hanya membutuhkan satu wajan dan waktu memasak yang relatif singkat.
Bahan-Bahan
Bahan Marinasi Ayam
400 gram paha ayam fillet
5 sdm mayones
½ sdt garam
1 sdt MSG (opsional)
½ sdt merica bubuk
Bumbu Cabe Hijau
10 siung bawang merah
10 buah cabai hijau keriting
5 buah cabai rawit merah
2 batang daun bawang, iris
½ sdt MSG (opsional)
Cara Membuat Ayam Mayo Cabe Hijau
1. Marinasi Ayam
Potong paha ayam fillet menjadi ukuran sekali makan.
Campurkan ayam dengan mayones, garam, merica, dan MSG.
Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu.
Diamkan selama kurang lebih 15 menit agar bumbu meresap.
2. Haluskan Bumbu
Masukkan bawang merah, cabai hijau, dan cabai rawit ke dalam chopper.
Proses hingga teksturnya halus sesuai selera.
3. Masak Ayam
Panaskan sedikit minyak di atas wajan.
Masukkan ayam yang telah dimarinasi.
Masak dengan teknik pan-sear hingga kedua sisi berwarna kecokelatan dan ayam matang sempurna.
Angkat lalu sisihkan.
4. Tumis Cabe Hijau
Gunakan wajan yang sama agar sisa minyak dan bumbu ayam menambah cita rasa.
Tumis bumbu cabai yang telah dihaluskan hingga harum dan matang.
Tambahkan irisan daun bawang, lalu aduk rata.
5. Campurkan Ayam
Masukkan ayam yang telah dimasak ke dalam tumisan cabai.
Aduk hingga seluruh ayam terbalut bumbu.
Koreksi rasa sesuai selera.
6. Sajikan
Ayam Mayo Cabe Hijau siap disajikan selagi hangat bersama nasi putih.
Gunakan paha ayam fillet karena memiliki kandungan lemak yang membuat teksturnya lebih lembut dibanding dada ayam. Jangan memasak ayam dengan api terlalu besar agar bagian luar tidak cepat gosong sementara bagian dalam belum matang. Marinasi menggunakan mayones juga membantu menjaga kelembapan daging selama proses memasak.
Ayam Mayo Cabe Hijau semakin nikmat disantap bersama:
- Nasi putih hangat
- Telur ceplok
- Lalapan mentimun
- Tumis buncis
- Sambal terasi
- Kerupuk udang
Perpaduan ayam juicy dengan tumisan cabai hijau membuat resep ini cocok menjadi menu andalan sehari-hari. Selain mudah dibuat, bahan-bahannya juga mudah ditemukan dan proses memasaknya tidak memerlukan waktu lama.
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