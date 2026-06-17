Resep Baked Rice Creamy Smoked Beef dan Jamur, Comfort Food yang Gurih dan Lumer

Potret baked rice smoked beef dan jamur yang creamy, gurih, dan mudah dibuat (Instagram @sitalidah)
JawaPos.com - Kalau sedang mencari menu yang creamy, mengenyangkan, dan cocok dinikmati bersama keluarga, Baked Rice Smoked Beef dan Jamur bisa menjadi pilihan yang sulit ditolak. Perpaduan nasi hangat, saus krim yang gurih, smoked beef, serta lelehan mozzarella di bagian atas menghasilkan hidangan yang terasa seperti menu kafe, tetapi tetap mudah dibuat di rumah.
Resep dari akun Instagram @sitalidah ini juga cocok untuk memanfaatkan sisa nasi di rumah menjadi sajian yang lebih spesial dan menggugah selera.
Kunci kelezatan baked rice terletak pada saus krim yang lembut dan kaya rasa. Kombinasi smoked beef, jamur champignon, dan jamur shimeji memberikan tekstur yang beragam sekaligus rasa gurih alami.
Saat dipanggang bersama mozzarella, bagian atasnya akan berubah menjadi keemasan dengan keju yang lumer, sementara bagian dalam tetap creamy dan lembut.
Bahan-Bahan
2 sdm mentega
½ buah bawang bombay, cincang
3 siung bawang putih, cincang
5 lembar smoked beef, potong-potong
Jamur champignon secukupnya, iris
Jamur shimeji secukupnya
1 sdm tepung terigu
300 ml susu
Garam secukupnya
Lada secukupnya
Parsley secukupnya
Keju mozzarella secukupnya
Nasi putih hangat secukupnya
Cara Membuat Baked Rice Smoked Beef dan Jamur
1. Tumis Bumbu
Lelehkan mentega di atas wajan.
Tumis bawang bombay hingga layu dan harum.
Masukkan bawang putih, lalu tumis kembali hingga aromanya keluar.
2. Masak Isian
Tambahkan smoked beef, jamur champignon, dan jamur shimeji.
Masak hingga jamur mulai layu dan mengeluarkan aroma gurih.
3. Buat Saus Krim
Masukkan tepung terigu lalu aduk rata agar tidak menggumpal.
Tuang susu sedikit demi sedikit sambil terus diaduk.
Masak hingga saus mulai mengental.
4. Bumbui
Tambahkan garam, lada, dan parsley secukupnya.
Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan saus memiliki rasa yang pas.
5. Susun Baked Rice
Siapkan wadah tahan panas.
Masukkan nasi putih sebagai lapisan dasar.
Tuang saus smoked beef dan jamur di atas nasi hingga merata.
6. Tambahkan Keju
Taburkan mozzarella secukupnya di bagian paling atas.
Semakin banyak mozzarella, hasilnya akan semakin creamy dan melimpah.
7. Panggang
Panggang menggunakan oven atau microwave yang memiliki fitur grill hingga mozzarella meleleh dan permukaannya sedikit kecokelatan.
8. Sajikan
Angkat dan sajikan selagi hangat saat keju masih lumer sempurna.
Gunakan susu full cream untuk menghasilkan saus yang lebih kaya rasa dan lembut. Saat memasak saus, aduk terus agar teksturnya tetap halus dan tidak menggumpal. Jangan memanggang terlalu lama karena dapat membuat saus menjadi kering.
Baked Rice akan semakin nikmat jika ditemani:
- Salad sayur segar
- Sup krim jagung
- Garlic bread
- Es teh lemon
- Kopi susu hangat
Dengan bahan yang sederhana dan cara pembuatan yang mudah, Baked Rice Smoked Beef dan Jamur bisa menjadi solusi saat ingin menikmati hidangan spesial tanpa harus keluar rumah. Teksturnya yang creamy, aroma jamur yang harum, serta mozzarella yang meleleh membuat menu ini cocok untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Jika ingin rasa yang lebih kaya, tambahkan sedikit keju cheddar ke dalam saus sebelum dipanggang. Untuk versi yang lebih mengenyangkan, jumlah smoked beef dan jamur dapat diperbanyak sesuai selera.
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