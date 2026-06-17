Resep Trancam Tauge Kacang Panjang, Sayuran Segar Khas Jawa yang Bikin Nasi Cepat Habis

Potret trancam tauge kacang panjang yang segar, renyah, dan gurih (Instagram @dapurcantikchannelofficial)
JawaPos.com - Kalau sedang mencari menu sayur yang segar, sederhana, dan cocok untuk menemani lauk apa saja, Trancam Tauge Kacang Panjang bisa jadi pilihan yang wajib dicoba. Hidangan tradisional khas Jawa ini terkenal dengan perpaduan sayuran mentah yang renyah dan bumbu uleg yang pedas, gurih, serta harum kencur.
Meski tampil sederhana, dilansir dari Instagram @dapurcantikchannelofficial trancam memiliki cita rasa yang kaya. Tauge yang masih segar berpadu dengan kacang panjang yang renyah, kemudian dibalut bumbu rempah yang harum dan sedikit pedas. Hasilnya adalah menu pendamping yang mampu membuat makan siang terasa lebih nikmat.
Berbeda dengan urap yang menggunakan kelapa parut, trancam mengandalkan kesegaran sayuran mentah dan bumbu uleg sebagai daya tarik utamanya. Karena tidak dimasak, tekstur sayuran tetap renyah dan kandungan nutrisinya lebih terjaga.
Aroma kencur dan daun jeruk juga memberikan karakter khas yang membuat hidangan ini terasa segar dan menggugah selera.
Bahan-Bahan
Sayuran
250 gram tauge gemuk segar
100 gram kacang panjang
Bumbu Uleg
25 gram cabai rawit merah
3 siung bawang putih
15 gram kencur
25 gram gula merah
2 sdt terasi Madura
½ sdt garam
1 sdt kaldu jamur
5 lembar daun jeruk purut
Cara Membuat Trancam Tauge Kacang Panjang
1. Siapkan Sayuran
Cuci bersih tauge hingga tidak ada kotoran yang tersisa.
Potong kacang panjang tipis-tipis sesuai selera lalu cuci bersih.
Tiriskan seluruh sayuran hingga tidak terlalu berair.
2. Siapkan Bumbu
Buang tulang tengah daun jeruk agar teksturnya lebih halus saat diulek.
Iris tipis daun jeruk sebelum dicampurkan ke bumbu.
3. Ulek Bumbu
Ulek cabai rawit, bawang putih, kencur, gula merah, terasi, garam, dan kaldu jamur hingga halus.
Masukkan irisan daun jeruk lalu ulek kembali hingga tercampur rata dan aromanya keluar.
4. Campurkan Sayuran
Masukkan tauge dan kacang panjang ke dalam wadah besar.
Tambahkan bumbu uleg yang telah dibuat.
5. Aduk Hingga Rata
Aduk seluruh bahan hingga sayuran terbalut bumbu secara merata.
Lakukan sesaat sebelum disajikan agar sayuran tetap segar dan renyah.
6. Sajikan
Trancam siap dinikmati sebagai pendamping nasi hangat dan berbagai lauk rumahan.
Gunakan tauge yang masih segar dan gemuk agar teksturnya tetap kriuk saat dimakan. Kacang panjang juga sebaiknya dipotong tipis agar lebih mudah tercampur dengan bumbu. Trancam paling nikmat disajikan segera setelah diaduk karena sayuran masih dalam kondisi segar dan renyah.
Trancam Tauge Kacang Panjang sangat cocok dipadukan dengan:
Ayam goreng kampung
- Ikan asin
- Lele goreng
- Tempe goreng
- Tahu goreng
- Telur dadar
- Sambal terasi
- Nasi hangat
Meski berasal dari dapur rumahan sederhana, Trancam Tauge Kacang Panjang memiliki cita rasa yang selalu dirindukan. Kesegaran sayuran, aroma kencur, dan gurihnya terasi menciptakan perpaduan rasa yang khas dan sulit ditolak. Menu seperti ini membuktikan bahwa hidangan sederhana sering kali justru menjadi yang paling nikmat.
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