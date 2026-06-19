Berburu Kuliner Viral Bandung! 4 Rekomendasi Tempat Makan Jalan Braga

JawaPos.com - Salah satu ikon wisata yang tidak boleh anda lupakan saat berkunjung ke Bandung adalah Jalan Braga.

Jalan Braga menyimpan banyak sejarah, visual seni yang menakjubkan, dan coffee shop kekinian yang cocok anda jadikan untuk tempat bersantai dan berburu foto estetik.

Di Jalan Braga anda dengan jelas bisa merasakan suasana bangunan klasik bergaya eropa, galeri seni, toko barang antik, sampai coffee shop kekinian.

Selain itu, di Jalan Braga juga dikenal sebagai surga kuliner. Di sepanjang kawasan ini, anda dapat menemukan berbagai tempat makan legendaris yang telah bertahan puluhan tahun. Salah satunya, sebut saja Mie Rica Kejaksaan, yang terkenal dengan cita rasa otentik dan tidak pernah berubah.

Bagi anda yang sudah penasaran, apa saja daftar kuliner legendaris yang bisa anda temukan di Jalan Braga ini, berikut rekomendasinya untuk anda, sebagaimana yang sudah kami rangkum dari kanal YouTube @WanderloveStory.

Warung Kopi Purnama

Warung kopi purnama di Jalan Braga merupakan coffee shop yang wajib anda kunjungi saat ke Bandung. Tempat ini terkenal dengan menu sarapan yang lezat, yakni kopi susu dan roti toast srikaya yang menjadi menu andalannya.

Tersedia pula menu lain seperti roti gulung, roti dadar, dan roti telur matahari.

Tempat ini menawarkan suasana klasuk dan homey. Warung kopi purnama menjadi tempat yang wajib anda kunjungi untuk menikmati menu legendaris dan berfoto.

Mie Rica Kejaksaan

Salah satu makanan viral di Jalan Braga adalah mie yamin dari mie rica kejaksaan. Memiliki cita rasa yang manis-pedas yang khas membuat mie rica kejaksaan selalu diburu banyak orang.