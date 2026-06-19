4 Rekomendasi Tempat Makan di Depok, Hunting Street Food Hidden Gem Beraneka Rasa!

Ilustrasi pancong lumer/YouTube @riasukmawijaya
JawaPos.com - Mampir ke Depok rasanya tidak seru jika anda tidak berhasil menemukan kuliner hidden gem yang satu ini.
Kota ini juga memiliki kuliner tersembunyi yang menawarkan cita rasa lezat dengan harga yang sangat ramah di kantong.
Mulai dari pancong lumer dengan tekstur lembut serta aneka topping kekinian, sampai seblak prasmanan yang bisa anda nikmati dengan harga Rp 5.000-an saja.
Meskipun beberapa lokasinya harus membuat anda blusukan ke dalam Gang, namun cita rasa yang ditawarkan dijamin sepadan dengan usaha anda.
Berikut rekomendasi makanan viral hidden gem di Kota Depok menurut kanal YouTube @riasukmawijaya.
Sop Durian Margando
Sop durian margando menjadi kuliner khas Depok yang wajib anda coba. Menggunakan durian dari Sumatera dan Nias, sop daging durian ini memiliki cita rasa harum, manis, dan legit.
Terletak di Jl. Margonda Raya No.1 Depok, sop Durian Margando menawarkan berbagai varian seperti sop durian roti Rp 20.000, sop durian ketan Rp 28.750, sop durian, kacang ijo, dan sop durian ketan Rp 31.250. Sop durian lengkap Rp 32.500
Pancong Lumer Depok Mang Kumis dan Mang Dadang
Berlokasi di Jl. Komodo No. 18 B, pancong lumer menjadi salah satu kuliner tradisional yang kini tampil lebih modern dan naik level.
Menggunakan topping kekinian, terutama yang setengah matang membuat bagian tengahnya lumer dan lembut di mulut.
Anda bisa memilih berbagai varian rasa seperti green tea, ovomaltine, sarikaya, nanas, kacang, durian, oreo, nutella, milo, keju, dan coklat meses yang menjadi favoritnya anak muda.
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