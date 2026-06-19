Kuliner Viral Bekasi, Hunting Ramen Halal Sampai Gurihnya Siomay Primaya yang Bikin Orang Rela Antri Panjang

Ilustrasi ramen halal di Bekasi/YouTube @10bestid
JawaPos.com-Menjelajahi kuliner Bekasi menjadi menarik karena ternyata di sini anda dapat menemukan hidangan unik dengan rasa yang lezat.
Di Bekasi, anda dapat menemukan roti dengan topping kekinian seperti keju mozzarella, coklat lumer, matcha, almond, sampai cranberry yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp 3.000 saja.
Bekasi juga menghadirkan kuliner khas Jepang berupa ramen halal namun memiliki cita rasa yang otentik.
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Tidak hanya itu, di Bekasi juga memiliki siomay legendaris yang sudah menjadi favorit warga sekitar dan bahkan bisa terjual habis hanya dalam waktu satu jam.
Beragam pilihan kuliner viral ini membuat Bekasi menjadi layak masuk ke dalam list daftar destinasi anda.
Jika anda penasaran dimana saja anda dapat mendapatkan kuliner-kuliner unik dan viral ini, maka anda wajib menyimak informasi yang sudah kami rangkum dari kanal YouTube @10bestid.
Sego Cumi Dapur Si Mpok
Warung makan ini menjadi viral karena menyajikan aneka olahan berbahan dasar cumi. Di sini anda dapat memilih lauk cumi balado, cumi mercon, cumi bumbu hitam, dan cumi cabe ijo. Satu porsi dengan isian komplit bisa anda dapatkan dengan isian cumi, tempe orek, lalapan timun, sambal, tahu dan tempe goreng.
Sai Ramen
Sai ramen adalah tempat makan dengan suasana dan cita rasa Jepang yang khas. Sai ramen di Bekasi ini menawarkan berbagai macam varian rasa seperti original dengan kuah gurih dan ayam, ramen kari dengan topping katsu, dan ramen black garlic yang mempunyai rasa gurih dan smokey. Di sini anda juga dapat memesan gyoza, dengan isisan ayam udang yang melimpah.
Warung Jati Mak Ale
Warung Jati Mak Ale terletak di dalam kawasan perdesaan, tepatnya di Cikarageman Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Warung makan ini menghadirkan suasana makan yang tradisional dan homey. Di sini anda dapat memesan nasi dengan aneka lauk, seperti karedok, gabus pucung, dan sop iga sapi.
Siomay Betawi RS Primaya Kalimalang
Siomay selalu menjadi street food favorit banyak orang. Salah satu siomay favorit warga bekasi adalah siomay betawi gerobakan di JL. Kahan Nurali, tepatnya di depan RS Primaya Kalimalang. Meski hanya berjualan selama 1 jam, siomay ini langsung ludes diburu pembeli. Satu porsinya berisi bakso ikan, kentang rebus, pare,kubis gulung, tahu, gorengan, kemudian disiram dengan bumbu kacang yang gurih nikmat.
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