Kulineran di Pasar Blauran, Temukan Sensasi Baru Mencoba Dawet Khas Surabaya yang Dicampur Ketan Hitam, Grendul, dan Bubur Sumsum!

JawaPos.com - Pasar Blauran Baru menjadi spot kuliner jajanan tradisional yang wajib anda kunjungi saat berada di Surabaya.

Berlokasi tidak jauh dari BG Junction, Pasar Blauran baru menawarkan ragam kuliner khas yang telah menjadi favoritnya warga Surabaya.

Selain cita rasanya yang autentik, Pasar Blauran Baru juga dikenal memiliki harga yang ramah di kantong. Ditambah dengan suasana pasar yang hangat dan keramahan para pedagang, menjadi tempat yang nyaman untuk bersantap.

Saat anda sedang berbelanja di Pasar Blauran baru, sempatkan untuk mencicipi aneka kuliner legendaris yang telah menjadi identitas warga Surabaya.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @LondoKampung, berikut beberapa kuliner yang wajib anda coba saat berada di Pasar Blauran.

Serabi

Berkunjung ke Pasar Blauran tidak lengkap rasanya jika tidak membeli aneka jajanan pasar. Salah satunya serabi, jajanan pasar di Pasar Blauran ini semuanya harganya dipatok dengan Rp 2.500 per piece.

Selain serabi anda juga dapat menemukan lemper, pukis, risoles, kroket, getuk, lupis, klepon, lepet, usus ayam, roti pisang, martabak, lapis, dan pie susu. Semua jajan di sini ditata secara terbuka, sehingga anda bebas memilih dan mengkombinasikan jajan pasar sesuai selera.

Apem

Di pasar blauran anda dapat dengan mudah menemui pedagang kue tradisional yang menjual apem. Apem adalah kue berbahan dasar tepung beras.

Apem memiliki aroma fermentasi yang khas dengan tekstur empuk dan berpori membuat apem menjadi jajan pasar yang banyak dicari. Satu buah apem ini dibanderol dengan harga Rp 4.000.

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