10 Rekomendasi Street Food Surabaya, Kuliner yang Bikin Ketagihan di Kota Pahlawan

Ilustrasi nasi bete lauk rajungan/YouTube @10bestid
JawaPos.com - Wisata Kuliner Surabaya seolah tidak akan pernah ada habisnya. Cita rasa gurih, kaya rempah, dan sensasi pedas gila membuat kuliner kota pahlawan selalu berhasil memikat hati para pecinta kuliner.
Anda tidak harus mengunjungi restoran besar untuk menemukan hidangan otentik Surabaya. Justru banyak kuliner legendaris lahir dari warung sederhana dan street food pinggir jalan dengan cita rasa yang tidak mudah terlupakan.
Jika anda ingin tahu, kuliner favoritnya orang Surabaya, maka berikut daftar rekomendasi hidangan yang wajib anda coba saat berkunjung ke Surabaya.
Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut hidangan kebanggaannya arek-arek Surabaya.
Tahu Tek Pak Jayen
Tahu telor menjadi kuliner malam andalan yang wajib anda coba saat ke Surabaya. Salah satu tahu telor yang paling populer di Surabaya adalah tahu telor pak Jayen yang berlokasi di Jl. Dharmahusada No.112, Gubeng.
Tahu telor Pak Jayen menawarkan porsi yang jumbo, dan isian lengkap dengan potongan lontong, tahu, kentang goreng, taburan kecambah segar, kerupuk, serta siraman saus kacang yang dipadukan dengan petis khas Surabaya yang gurih dan lezat. Perpaduan rasa gurih, manis, legit menjadi daya tarik utama tahu tek khas Surabaya.
Tahu Campur H.Abd. Mahfud
Tahu campur menjadi kuliner Surabaya yang paling lezat. Jika berkunjung ke Surabaya, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi tahu campur H. Abd Mahfud yang berlokasi di Jl. Kalasan, Pacar Keling, Tambaksari.
Tahu campur menjadi hidangan legendaris yang berisikan mie kuning, potongan tahu, kecambah rebus, daun selada, potongan tunjang kisi melimpah, serta lentho.
Kemudian seluruh komponen disiram dengan kuah kaldu dan bumbu petis yang gurih, menciptakan cita rasa khas yang nikmat.
Nasi Bebek Tugu Pahlawan
Kuliner Surabaya tidak pernah lengkap tanpa seporsi nasi bebek. Berlokasi di Jl. Pasar Turi 27-C, Bubutan, bebek tugu pahlawan menjadi salah satu legenda bebek goreng ternikmat di Surabaya. B
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