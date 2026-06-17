10 Tempat Berburu Kuliner Khas Kota Pahlawan, Sensasi Pedas Gurih Berempah yang Bikin Lidah Anda Auto Jadi Arek Surabaya!

JawaPos.com - Saat Anda berkunjung ke Surabaya, rasanya sayang jika belum berburu kuliner legendaris yang sudah menjadi kebanggaan di kota ini.

Masakan Surabaya memiliki cita rasa khas dengan bumbu rempah yang medok, perpaduan rasa gurih serta sambal pedas yang menggugah selera. Kota ini cocok bagi Anda pecinta masakan pedas yang berani.

Bingung apa saja makanan khas Suarabayaan? Ada banyak hidangan khas yang wajib masuk daftar kuliner Anda, mulai dari bebek bumbu hitam, tahu campur, dan sambal penyetan.

Mengutip dari kanal YouTube @10bestid pada Rabu (17/6), berikut 10 rekomendasi makanan dan tempat makan yang paling Surabaya banget dan wajib Anda coba saat berkunjung ke sini.

1. Bebek Wachid Hasyim

Bebek goreng sambal hitam sudah menjadi menu kuliner andalan bagi warga Surabaya. Salah satu tempat makan bebek terenak yang wajib Anda coba adalah Bebek Wachid Hasyim yang berlokasi di Jl. Jemursari No.17. Bebek dengan bumbu rempah-rempah ini digoreng sampai empuk, menghasilkan rasa gurih yang khas. Menu ini semakin nikmati dengan sambal pencit (mangga) yang segar dan pedas.

2. Warung Cak Su

Jika ingin menikmati mie nyemek malam-malam, di Surabaya ada tempat makan mie yang sudah terkenal. Anda bisa mengunjungi Warung Cak Su yang menyajikan mie nyemek dengan rasa bumbu rempah yang gurih dan khas. Lokasinya di Jl. Raya Tenggilis Mejoyo No.3. Selain mie, ada juga menu nasi goreng dan krengsengan yang dimasak dengan racikan bumbu kaya rempah sehingga menghasilkan rasa nikmat yang menggugah selera.

3. Kare Kambing Hj. Halimah