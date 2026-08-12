Penipuan Loker di Pemkot Surabaya Bertambah Jadi 10, Korban Diminta Bayar hingga Rp 50 Juta

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan kasus penipuan lowongan pekerjaan (loker) di Pemerintah Kota Surabaya bertambah menjadi 10 laporan.

Sebelumnya, petugas Dinas Perhubungan berinisial ARC dan Satpol PP berinisial F dipecat karena melakukan penipuan loker dengan meminta uang Rp 20 juta.

"Waduh penipuannya banyak. ​Tambah lagi penipuan ada 10 laporan. Ini beda-beda pelakunya. Antara satu korban dengan lainnya menyebut berbeda-beda. Apakah ini itu satu tim, kita juga belum bisa membuktikan ya," kata Eri ditemui, Rabu (12/8).

Eri menyebut, laporan penipuan loker itu diterima melalui hotline yang disediakannya. Terbaru, para korban diminta memberikan Rp 50 juta untuk bisa bekerja di instansi pemerintah tertentu.

"​Barusan saja ada yang juga masuk menyampaikan ada rincian, bahwa masuk di Dinas Lingkungan Hidup Rp 50 juta, masuk di Dishub Rp 40 juta, masuk di Satpol Rp 20 juta," jelasnya.

Pemkot Surabaya kini masih menelusuri kemungkinan adanya keterkaitan antara kasus baru dengan dua oknum yang sebelumnya telah dipecat. Eri bahkan tidak menutup kemungkinan adanya kelompok atau tim yang secara khusus menjalankan modus penipuan loker tersebut.

Politisi PDI Perjuangan Itu meminta agar masyarakat tidak mudah percaya dengan info lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan pemerintah, terlebih diminta untuk membayar.

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