Skate Asia 2026: Borong 4 Gelar Juara, Velma Naibaho Tampil Dominan di Malaysia

JawaPos.com - Usianya baru sembilan tahun, tetapi Velma Felicia Romania Naibaho sudah mampu memborong empat gelar juara di Skate Asia 2026, Malaysia. Skater cilik asal Surabaya itu meraih posisi pertama pada nomor Technical Delta, Solo Comp Delta, Light Entertainment Delta, dan Stroking Delta.

Velma mengikuti lima nomor dalam kompetisi yang berlangsung di Sunway Pyramid Ice, Petaling Jaya, Selangor, pada 6–16 Agustus 2026. Satu-satunya nomor yang gagal dimenanginya adalah Char Spot Delta, Velma finis di posisi ketiga.

Prestasi tersebut melanjutkan catatan positif Velma di ajang skating internasional. Pada Skate Malaysia 2025, dia juga meraih dua medali emas dan satu perunggu.

Skate Asia 2026 merupakan edisi ketujuh yang digelar di Sunway Pyramid Ice. Kompetisi ini menjadi bagian dari rangkaian kejuaraan ISIAsia dan diikuti skater dari berbagai negara di Asia maupun kawasan lainnya.

“Saya sangat bangga karena bisa mencapai podium. Saya berharap bisa mengikuti event di negara lain yang belum pernah saya ikuti dan bisa menjadi juara di kejurnas,” beber Velma kepada awak media di Surabaya, Rabu (12/8).

Di balik prestasi tersebut, Velma konsisten menjalani latihan untuk meningkatkan kemampuan di atas arena. Latihan tersebut mencakup teknik, artistik, stamina, konsentrasi, serta keberanian tampil dalam kompetisi.

Kesibukan berlatih dan bertanding juga tak membuat Velma mengesampingkan pendidikan. Siswa kelas 4 Vita School Surabaya itu bahkan mengembangkan bakat tarik suara hingga mewakili sekolah dalam FLS3N dan Petra Music Vocal Pop Children 2026.

“Bagi aku, yang paling penting bukan hanya menjadi juara, tetapi terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Setiap latihan adalah proses untuk menjadi lebih baik. Medali itu bukan akhir dari perjalanan,” imbuh skater berusia 9 tahun itu.

Kini, Velma membidik lebih banyak kompetisi internasional dengan target prestasi lebih tinggi. Baginya, keberhasilan tidak hanya diukur dari medali, tetapi juga dari keberanian mencoba dan konsistensi menjalani proses.