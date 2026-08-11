HUT ke-81 RI, Janda Perintis Kemerdekaan di Surabaya Dapat Bingkisan Kebahagiaan

JawaPos.com - DPRD Jawa Timur membagikan bingkisan kebahagian kepada Janda Perintis Kemerdekaan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Selasa (11/8).

Bantuan diberikan kepada Soetari di Jalan Kapasari 7/9 Kecamatan Genteng dan Winarti di Jalan Petemon 4/10C Surabaya.

Pemberian tali asih ini sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang baru saja memberangkatkan Tim Bakti Negeri Anak Bangsa untuk menyalurkan bantuan kepada Keluarga Perintis Kemerdekaan.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian sekaligus kehadiran negara terhadap keluarga para pejuang kemerdekaan.

“Di sini juga ada bagian dari kami mengingat perjuangan beliau dengan sedikit perhatian, baik dari kami secara pribadi maupun secara kelembagaan partai. Ada juga bantuan dari Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa,” kata Cahyo seusai memberikan tali asih.

Menurut Cahyo, pemberian bantuan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini tidak lepas dari perjuangan para pahlawan dan perintis kemerdekaan.

“Ini adalah bentuk komitmen kami bersama, seluruh stakeholder, pemerintah provinsi, pemerintah kota, kami sebagai partai politik, bahwa kami harus mengingat, kita bisa merasakan kemerdekaan hari ini adalah berkat perjuangan dari para pahlawan kita, para perintis kemerdekaan kita,” ujarnya.

Dia menilai sejarah perjuangan bangsa harus terus menjadi pijakan bagi generasi saat ini dalam menyongsong masa depan.