Resep Corn Cheese Balls, Camilan Jagung Keju Lumer yang Renyah di Luar

JawaPos.com - Sedang mencari ide camilan yang mudah dibuat tetapi tetap menggugah selera? Corn Cheese Balls dari Instagram @dainlite bisa menjadi pilihan yang wajib masuk daftar recook. Perpaduan jagung manis yang lembut dengan isian mozzarella lumer menghasilkan camilan gurih yang cocok dinikmati kapan saja.

Teksturnya renyah di bagian luar, sementara bagian dalamnya tetap lembut dengan sensasi keju yang meleleh saat digigit. Cocok untuk teman nonton, camilan keluarga, bekal anak, hingga ide jualan rumahan.

Manis jagung alami berpadu sempurna dengan gurihnya keju mozzarella. Dengan tambahan sedikit tepung dan maizena, adonan menjadi lebih mudah dibentuk tanpa menghilangkan tekstur jagung yang khas.

Saat digoreng hingga keemasan, bagian luar menjadi crispy sementara keju di dalam tetap lumer dan creamy.

Bahan-Bahan

300 gram jagung

15-20 gram tepung terigu

15-20 gram maizena

2 gram garam

2 gram lada bubuk

2 gram garlic powder

1 kuning telur

1 sdm air

Keju mozzarella secukupnya

Minyak untuk menggoreng

Cara Membuat Corn Cheese Balls

1. Siapkan Adonan Jagung

Haluskan sebagian jagung menggunakan chopper atau blender. Jangan terlalu halus agar teksturnya tetap terasa.

Campurkan jagung dengan tepung terigu, maizena, garam, lada bubuk, garlic powder, kuning telur, dan air.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

2. Tambahkan Isian Keju

Ambil sedikit adonan lalu pipihkan di telapak tangan.

Masukkan potongan mozzarella ke bagian tengah.

Bentuk menjadi bola dan pastikan keju tertutup rapat oleh adonan.

3. Dinginkan Adonan

Simpan adonan yang sudah dibentuk dalam kulkas selama 15-20 menit agar lebih padat dan tidak mudah pecah saat digoreng.

4. Goreng Hingga Keemasan

Panaskan minyak dengan api sedang.

Goreng Corn Cheese Balls hingga seluruh permukaannya berwarna kuning keemasan.

Angkat dan tiriskan.

5. Sajikan

Sajikan selagi hangat agar mozzarella di dalamnya masih meleleh sempurna.

Pastikan adonan tidak terlalu basah agar mudah dibentuk. Jika adonan terasa lembek, tambahkan sedikit tepung atau maizena. Selain itu, tutup mozzarella dengan rapat agar keju tidak keluar saat proses penggorengan. Gunakan api sedang supaya bagian luar matang merata tanpa cepat gosong.

Corn Cheese Balls semakin nikmat disantap bersama:

- Saus sambal

- Saus keju

- Mayones pedas

- Saus tomat

- Honey mustard

- Chili garlic sauce

Dengan bahan sederhana dan proses pembuatan yang mudah, Corn Cheese Balls menjadi camilan yang bisa dibuat kapan saja. Rasa manis jagung, gurihnya bumbu, serta mozzarella yang lumer di dalam membuat camilan ini disukai anak-anak maupun orang dewasa.