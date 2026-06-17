Resep Tamago Sando, Sandwich Telur Jepang yang Creamy dan Bikin Nagih

Potret tamago sando ala Jepang yang creamy dan mudah dibuat (Instagram @hildansl)
JawaPos.com - Kalau biasanya telur rebus hanya dijadikan lauk pendamping, kali ini coba olah menjadi Tamago Sando, sandwich telur khas Jepang yang terkenal dengan teksturnya yang lembut dan creamy. Versi dari Instagram @hildansl ini memiliki sentuhan unik berupa Powder Jinten Hitam yang menambah cita rasa sekaligus membuat sarapan terasa lebih spesial.
Meski bahan utamanya hanya telur dan roti, hasil akhirnya terasa mewah dan mengenyangkan. Cocok untuk sarapan, bekal kerja, bekal sekolah, atau camilan di sore hari.
Tamago Sando terkenal karena isian telur yang lembut dan creamy. Kombinasi telur rebus matang sempurna dengan mayones menghasilkan tekstur yang lumer di mulut. Perpaduan kuning telur yang creamy dan putih telur yang masih lembut membuat sandwich ini terasa lebih istimewa dibanding sandwich telur biasa.
Selain itu, proses pembuatannya cukup sederhana dan tidak membutuhkan banyak bahan.
Bahan-Bahan
2 lembar roti tawar
2 butir telur omega, rebus selama 6 menit
2 butir telur biasa, rebus selama 10 menit
2 sdm mayones
½ sdt saus tomat
½ sdt kaldu jamur
1 sachet Powder Jinten Hitam
¼ sdt lada hitam bubuk
Cara Membuat Tamago Sando
1. Rebus Telur
Rebus dua telur omega selama sekitar 6 menit agar bagian kuningnya masih sedikit lembut.
Rebus dua telur biasa selama sekitar 10 menit hingga matang sempurna.
Setelah matang, rendam dalam air dingin agar mudah dikupas.
2. Siapkan Isian Telur
Kupas seluruh telur lalu masukkan ke dalam mangkuk.
Hancurkan menggunakan garpu hingga teksturnya masih sedikit bertekstur dan tidak terlalu halus.
3. Bumbui Isian
Tambahkan mayones, saus tomat, kaldu jamur, Powder Jinten Hitam, dan lada hitam bubuk.
Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan menghasilkan tekstur creamy.
4. Susun Sandwich
Ambil satu lembar roti tawar.
Letakkan isian telur secara merata di atas roti.
Tutup dengan lembar roti lainnya.
5. Potong dan Sajikan
Rapikan sisi sandwich jika diinginkan.
Potong menjadi dua bagian secara diagonal atau sesuai selera.
Sajikan segera saat masih segar.
Gunakan kombinasi telur setengah matang dan telur matang penuh seperti pada resep ini agar teksturnya lebih kaya. Jangan menghancurkan telur terlalu halus supaya masih ada sensasi potongan telur saat dimakan.
Jika ingin rasa lebih creamy, tambahkan sedikit mayones sesuai selera. Untuk hasil yang lebih mirip sandwich Jepang, simpan sandwich di dalam kulkas selama 15-20 menit sebelum dipotong.
Tamago Sando semakin nikmat ditemani:
- Kopi hitam
- Latte
- Matcha
- Teh hangat
- Jus jeruk
- Salad segar
Tamago Sando menjadi salah satu menu sarapan favorit karena sederhana, mengenyangkan, dan mudah dibuat. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan waktu persiapan yang singkat, sandwich telur ala Jepang ini bisa menjadi alternatif sarapan ketika bosan dengan menu yang itu-itu saja.
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