Resep Pocket Burger, Burger Praktis dengan Isian Daging Creamy yang Bikin Nagih

Potret pocket burger dengan isian sliced beef creamy yang mengenyangkan dan tinggi protein (Instagram @kellymariesky)
JawaPos.com - Kalau bosan dengan burger biasa, Pocket Burger dari Instagram @kellymariesky bisa jadi ide menu yang menarik untuk dicoba. Bentuknya unik karena roti tidak dibelah seperti burger pada umumnya, melainkan dibuat seperti kantong yang diisi tumisan daging creamy, lalu dipanggang hingga keju meleleh sempurna.
Menu ini cocok untuk sarapan, bekal, makan siang, atau bahkan menu tinggi protein karena menggunakan banyak daging dan dapat dipadukan dengan roti gandum.
Berbeda dari burger klasik yang menggunakan patty utuh, Pocket Burger memakai isian sliced beef berbumbu yang lebih mudah dimakan dan merata di setiap gigitan. Tambahan pasta tomat, bubuk kari, dan susu menciptakan rasa gurih, sedikit smoky, sekaligus creamy yang bikin ketagihan.
Ditambah mozzarella yang meleleh saat dipanggang, hasil akhirnya terasa seperti perpaduan burger dan stuffed bread yang super memuaskan.
Bahan-Bahan
Isian Daging
Bawang putih secukupnya, cincang
Bawang bombay secukupnya, cincang
Sliced beef secukupnya, potong kecil-kecil
Garam secukupnya
Lada secukupnya
Pemanis secukupnya (stevia atau gula)
Pasta tomat secukupnya
Bubuk kari secukupnya
Sedikit susu
Pelengkap
Roti burger atau whole wheat bun
Keju mozzarella secukupnya
Oregano secukupnya
Chilli flakes secukupnya (opsional)
Cara Membuat Pocket Burger
1. Tumis Bumbu
Panaskan sedikit minyak di wajan.
Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum dan transparan.
2. Masak Daging
Masukkan sliced beef yang telah dipotong kecil.
Masak hingga daging berubah warna dan matang merata.
3. Tambahkan Bumbu
Masukkan garam, lada, pemanis, pasta tomat, dan bubuk kari.
Aduk hingga semua bumbu tercampur rata dan meresap ke dalam daging.
4. Buat Isian Menjadi Creamy
Tambahkan sedikit susu.
Masak sebentar hingga tekstur isian menjadi lebih creamy dan tidak terlalu kering.
Angkat lalu sisihkan.
5. Siapkan Roti
Belah roti burger secara vertikal tanpa memutus seluruh bagian roti sehingga membentuk kantong atau pocket.
Buat ruang di bagian tengah untuk tempat isian.
6. Isi Roti
Masukkan tumisan daging ke dalam pocket roti.
Tambahkan mozzarella secukupnya di atas isian.
Taburi oregano dan chilli flakes jika suka rasa pedas.
7. Panggang
Panggang dalam oven atau air fryer hingga keju meleleh dan permukaan roti sedikit kecokelatan.
8. Sajikan
Angkat dan nikmati selagi hangat saat kejunya masih lumer.
Jangan melewatkan penggunaan pasta tomat dan bubuk kari karena kedua bahan ini menjadi kunci rasa pada resep. Gunakan sliced beef dengan sedikit lemak agar hasil akhirnya lebih juicy. Jika memakai whole wheat bun, teksturnya akan lebih padat dan mengenyangkan sehingga cocok untuk menu sarapan atau meal prep.
Pocket Burger semakin nikmat disantap bersama:
- Kentang panggang
- Salad sayur segar
- Sup krim jagung
- Es kopi susu
- Teh lemon
- Jus jeruk
Pocket Burger bisa menjadi alternatif saat ingin menikmati burger dengan cara yang lebih praktis dan berbeda. Isian daging yang kaya rasa, keju mozzarella yang lumer, serta roti yang renyah setelah dipanggang membuat menu ini cocok untuk dinikmati kapan saja, baik sebagai sarapan, makan siang, maupun camilan mengenyangkan.
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