Resep Pocket Burger, Burger Praktis dengan Isian Daging Creamy yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Kalau bosan dengan burger biasa, Pocket Burger dari Instagram @kellymariesky bisa jadi ide menu yang menarik untuk dicoba. Bentuknya unik karena roti tidak dibelah seperti burger pada umumnya, melainkan dibuat seperti kantong yang diisi tumisan daging creamy, lalu dipanggang hingga keju meleleh sempurna.

Menu ini cocok untuk sarapan, bekal, makan siang, atau bahkan menu tinggi protein karena menggunakan banyak daging dan dapat dipadukan dengan roti gandum.

Berbeda dari burger klasik yang menggunakan patty utuh, Pocket Burger memakai isian sliced beef berbumbu yang lebih mudah dimakan dan merata di setiap gigitan. Tambahan pasta tomat, bubuk kari, dan susu menciptakan rasa gurih, sedikit smoky, sekaligus creamy yang bikin ketagihan.

Ditambah mozzarella yang meleleh saat dipanggang, hasil akhirnya terasa seperti perpaduan burger dan stuffed bread yang super memuaskan.

Bahan-Bahan

Isian Daging

Bawang putih secukupnya, cincang

Bawang bombay secukupnya, cincang

Sliced beef secukupnya, potong kecil-kecil

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Pemanis secukupnya (stevia atau gula)

Pasta tomat secukupnya

Bubuk kari secukupnya

Sedikit susu

Pelengkap

Roti burger atau whole wheat bun

Keju mozzarella secukupnya

Oregano secukupnya

Chilli flakes secukupnya (opsional)

Cara Membuat Pocket Burger

1. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak di wajan.

Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum dan transparan.

2. Masak Daging

Masukkan sliced beef yang telah dipotong kecil.

Masak hingga daging berubah warna dan matang merata.

3. Tambahkan Bumbu

Masukkan garam, lada, pemanis, pasta tomat, dan bubuk kari.

Aduk hingga semua bumbu tercampur rata dan meresap ke dalam daging.

4. Buat Isian Menjadi Creamy

Tambahkan sedikit susu.

Masak sebentar hingga tekstur isian menjadi lebih creamy dan tidak terlalu kering.

Angkat lalu sisihkan.

5. Siapkan Roti

Belah roti burger secara vertikal tanpa memutus seluruh bagian roti sehingga membentuk kantong atau pocket.

Buat ruang di bagian tengah untuk tempat isian.

6. Isi Roti

Masukkan tumisan daging ke dalam pocket roti.

Tambahkan mozzarella secukupnya di atas isian.

Taburi oregano dan chilli flakes jika suka rasa pedas.

7. Panggang

Panggang dalam oven atau air fryer hingga keju meleleh dan permukaan roti sedikit kecokelatan.

8. Sajikan

Angkat dan nikmati selagi hangat saat kejunya masih lumer.

Jangan melewatkan penggunaan pasta tomat dan bubuk kari karena kedua bahan ini menjadi kunci rasa pada resep. Gunakan sliced beef dengan sedikit lemak agar hasil akhirnya lebih juicy. Jika memakai whole wheat bun, teksturnya akan lebih padat dan mengenyangkan sehingga cocok untuk menu sarapan atau meal prep.

Pocket Burger semakin nikmat disantap bersama:

- Kentang panggang

- Salad sayur segar

- Sup krim jagung

- Es kopi susu

- Teh lemon

- Jus jeruk