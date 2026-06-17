Resep Ayam Suwir Pedas Daun Jeruk, Lauk Simpel yang Wangi dan Bikin Nambah Nasi

Potret ayam suwir pedas daun jeruk yang gurih, pedas, dan harum (Instagram @vernfelicia)
JawaPos.com - Jika sedang mencari ide lauk praktis yang bisa disimpan untuk beberapa kali makan, Ayam Suwir Pedas Daun Jeruk dari akun Instagram @vernfelicia wajib masuk daftar menu berikutnya. Perpaduan ayam yang empuk, bumbu cabai yang pedas, dan aroma daun jeruk yang harum membuat hidangan sederhana ini terasa istimewa.
Menu ini cocok disajikan dengan nasi hangat, dijadikan isian nasi bakar, topping mie, hingga bekal makan siang. Rasanya gurih, pedas, dan sangat menggugah selera.
Ayam suwir memiliki tekstur yang mudah menyerap bumbu sehingga setiap serat daging terasa kaya rasa. Ditambah irisan daun jeruk yang melimpah, aroma segar khas rempah menjadi salah satu daya tarik utama hidangan ini.
Selain itu, bahan yang digunakan cukup sederhana dan proses memasaknya relatif mudah sehingga cocok untuk menu harian.
Bahan-Bahan
Bahan Rebus Ayam
3 potong paha ayam
2 ruas jahe
3 siung bawang putih
2 sdt garam
1 sdt lada bubuk
Bahan Tumis Ayam Suwir
8 siung bawang merah
4 siung bawang putih
5 buah cabai rawit
8 buah cabai merah
8 lembar daun jeruk
Gula secukupnya
Garam secukupnya
Lada secukupnya
Penyedap secukupnya
Cara Membuat Ayam Suwir Pedas Daun Jeruk
1. Rebus Ayam
Masukkan paha ayam ke dalam panci bersama jahe, bawang putih, garam, dan lada.
Rebus hingga ayam matang dan empuk.
Angkat lalu tiriskan.
2. Suwir Daging Ayam
Setelah ayam cukup dingin, suwir-suwir dagingnya sesuai selera.
Sisihkan.
3. Haluskan Bumbu
Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah menggunakan blender atau ulekan.
4. Tumis Bumbu
Panaskan sedikit minyak.
Tumis bumbu halus hingga harum dan matang.
Masukkan daun jeruk yang sudah dibuang tulangnya dan diiris tipis agar aromanya lebih keluar.
5. Masukkan Ayam Suwir
Tambahkan ayam suwir ke dalam tumisan bumbu.
Aduk hingga tercampur rata.
6. Bumbui dan Masak Hingga Meresap
Tambahkan gula, garam, lada, dan penyedap secukupnya.
Masak hingga bumbu meresap dan ayam sedikit kering.
Koreksi rasa sebelum diangkat.
7. Sajikan
Angkat dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.
Gunakan daun jeruk segar dan buang bagian tulangnya sebelum diiris tipis agar aromanya lebih kuat. Jika menyukai rasa pedas yang lebih intens, jumlah cabai rawit dapat ditambah sesuai selera. Untuk hasil yang lebih meresap, masak ayam suwir dengan api kecil sambil terus diaduk hingga bumbu benar-benar menyelimuti seluruh bagian ayam.
Ayam Suwir Pedas Daun Jeruk semakin nikmat disantap bersama:
- Nasi putih hangat
- Nasi uduk
- Nasi liwet
- Mie goreng
- Lontong
- Telur dadar
- Lalapan segar
Selain lezat, Ayam Suwir Pedas Daun Jeruk juga praktis karena dapat disimpan di dalam kulkas dan dipanaskan kembali saat dibutuhkan. Rasanya yang gurih, pedas, dan harum membuat lauk ini cocok menjadi penyelamat saat tidak sempat memasak menu yang rumit.
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